Serie A, arrivo a pari punti: cosa succede e chi vince lo scudetto?

Dopo aver staccato la Juventus ma con punteggi sempre più vicini, sia il Milan che l’Inter che il Napoli vedono concretizzarsi la possibilità di vincere lo scudetto. La formazione di Pioli ha perso terreno per la gioia delle altre due squadre che, con i successi su Juve e Atalanta, hanno accorciato sui rossoneri e si trovano momentaneamente a -1 (i partenopei) e a -4 (i nerazzurri, che hanno però una partita da recuperare). Con questa situazione a sette giorni dal termine, il rischio è che il torneo finisca a pari punti: cosa succederebbe in tal caso?

Serie A, arrivo a pari punti: cosa succede?

Se due squadre arrivano alla fine della stagione con lo stesso punteggio, il regolamento della Serie A prevede l’assegnazione del titolo di campione d’Italia tramite gli scontri diretti tra due squadre contendenti.

Se queste dovessero essere Milan e Inter, sarebbero in vantaggio i rossoneri grazie al successo nel match di ritorno che ha fatto seguito al pareggio della gara di andata (1-1 e 1-2 per la formazione di Pioli). Se dovessero scontrarsi Inter e Napoli sarebbero invece i nerazzurri ad essere in vantaggio, forti del match di andata e del pareggio ottenuto al ritorno al Diego Armando Maradona (3-2 per la formazione di Inzaghi e 1-1). In caso di Napoli contro Milan, gli scontri diretti sono in parità (doppio 0-1 in trasferta tra andata e ritorno) e andrà dunque considerata la differenza reti finale e, in caso di ulteriore parità, i gol segnati. Altrimenti si procederà con il sorteggio.

Cos’è la classifica avulsa

Nel remoto caso in cui tutte e tre le squadre che si contendono lo scudetto finissero in parità di punti, il vincitore verrà sancito tramite la classifica avulsa. Si tratta di una classifica diversa da quella reale di tutte le venti squadre che tiene conto soltanto dei risultati delle due/tre/quattro o più squadre che sono a pari punti. Questa quella che riguarda Milan, Inter e Napoli: