Sono due partite in programma alle 18 di domenica 19 settembre, per la quarta giornata di campionato di Serie A. Entrambe vedono come protagoniste le romane: in trasferta a Verona, la Roma di Mourinho affronta l’Hellas del nuovo tecnico Tudor, mentre nella Capitale la Lazio di Sarri (che però è squalificato) cerca il riscatto dopo la brutta notte europea. Di fronte il Cagliari: nei sardi esordisce in panchina Mazzarri in sostituzione dell’esonerato Semplici.

Serie A, Verona-Roma: formazioni e arbitro

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Hongla, Ilic, Barak, Lazovic; caprari, Simeone.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.

Prima partita in panchina per Tudor, subentrato a Di Francesco alla guida dell’Hellas Verona. Per il suo debutto, il tecnico croato sceglie un 3-4-2-1 con Caprari Barak dietro Simeone in attacco, Faraoni e Lazovic a spingere sulle fasce, Gunter a guidare la difesa. Fermi ai box Miguel Veloso, Tameze, Frabotta, Ruegg e Sutalo. Nella Roma di Mourinho (sei vittorie su altrettante partite tra campionato e coppa) gioca Karsdorp e a sinistra c’è Calafiori. Intoccabili Veretour e Cristante, sulla trequarti ci sono Zaniolo-Pellegrini-Mkhitaryan. Confermato al centro dell’attacco Abraham, decisamente a suo agio in queste prime uscite in giallorosso. L’arbitro di Verona-Roma è Maresca. Assistenti De Meo e Rossi, quarto ufficiale Minelli. Al Var c’è Aureliano, coadiuvato da Passeri. Curiosità: escludendo il 3-0 a tavolino dell’ultimo incrocio, il Verona non batte la Roma in casa in Serie A dall’ottobre 1996 (2-1 il risultato finale).

Serie A, Lazio-Cagliari: formazioni e arbitro

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Caceres, Ceppitelli, Carboni; Zappa, Deiola, Marin, Nandez, Dalbert; Joao Pedro, Keita.

Sarri ha praticamente l’intera rosa a disposizione. Dopo la papera europea di Strakosha, in porta si rivede Reina. In difesa Lazzari vince il ballottaggio con Marusic, in mezzo torna titolare Milinkovic-Savic, in attacco tocca a Pedro e Felipe Anderson supportare l’intoccabile Immobile. Per l’esordio con il Cagliari, Mazzarri si affida al suo proverbiale 3-5-2: Joao Pedro e Keita in attacco, Nandez e Deiola a fianco del regista Marin, dietro fiducia al neoacquisto Caceres. Arbitra Ghersini, assistito da Bresmes e Lo Cicero. Quarto uomo Meraviglia, al Var c’è Banti assieme a Costanzo. Curiosità: la Lazio è imbattuta nelle ultime 14 sfide di Serie A contro il Cagliari (12 vittorie e due pareggi).

Serie A, dove vedere le partite delle 18

Verona-Roma e Lazio-Cagliari saranno trasmesse in diretta e in esclusiva da DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2021/22. A raccontare la gara del Bentegodi sarà Ricky Buscaglia, affiancato da Federico Balzaretti. Sarà invece Riccardo Mancini a fare la telecronaca della partita dell’Olimpico, con Massimo Donati seconda voce.