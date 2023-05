Serie A, dove vedere le partite della 33esima: i match su Sky e Dazn

È tempo di rush finale per la Serie A, in campo oggi 3 maggio e domani 4 maggio per la 33esima giornata. Al Napoli, impegnato domani sera sul campo dell’Udinese, basta un punto per laurearsi campione d’Italia per la terza volta nella sua storia, la prima dai tempi di Maradona. Alle spalle degli azzurri è lotta aperta con sei squadre in cinque punti per soli tre posti Champions. Apertissima anche la questione salvezza, con tante formazioni a rischio retrocessione. Come sempre, Dazn coprirà l’intera giornata di campionato, mentre Sky avrà in co-esclusiva tre match. Questa settimana su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio in onda Verona-Inter, Atalanta-Spezia e Lazio-Sassuolo.

Sky o Dazn, le anticipazioni delle partite della 33esima di Serie A

Dopo la sconfitta di San Siro contro l’Inter, la Lazio cercherà il riscatto ospitando il Sassuolo all’Olimpico anche per blindare il secondo posto. La partita di Roma sarà cruciale anche per lo Scudetto del Napoli. In caso di pareggio o vittoria degli emiliani, la formazione campana sarebbe campione d’Italia anche senza giocare. La Juventus, protagonista di un aprile disastroso con appena quattro punti in cinque partite di Serie A, accoglierà allo Stadium il Lecce di Baroni, reduce dal successo contro l’Udinese. A San Siro il Milan di Stefano Pioli attende la Cremonese, di fronte forse all’ultima chance per tentare la salvezza che dista sette punti. La Roma di Mou deve ancora assorbire la beffa per il pareggio in extremis proprio contro i rossoneri e per farlo non avrà un impegno semplice. I giallorossi saranno di scena a Monza sul difficile campo dei brianzoli, vera sorpresa della stagione in corso.

Trasferta di Serie A spinosa anche per l’Inter, di scena in casa di un Verona a caccia di punti salvezza. Impegno più agevole invece per l’Atalanta, che scenderà in campo a Bergamo con lo Spezia quartultimo in classifica. In programma stasera anche Salernitana-Fiorentina e Sampdoria-Torino. I campani, dopo il pareggio d’oro a Napoli di domenica pomeriggio, cercheranno di fare un’ulteriore passo verso la salvezza. I toscani invece, proveranno a consolidare la loro ottava posizione e prendere fiducia per le semifinali di Conference League. Nell’altro match, i blucerchiati in piena crisi tenteranno di togliersi dall’ultimo posto contro un Torino alla ricerca del riscatto dopo la sconfitta interna dell’ultimo turno. Domani 4 maggio in campo i campioni d’Italia in pectore del Napoli, che a Udine potranno chiudere la grande cavalcata stagionale. Alle 20.45 chiuderà la 33esima di Serie A Empoli-Bologna.

Sky o Dazn, dove vedere le partite della 33esima giornata di Serie A

Mercoledì 3 maggio

Atalanta-Spezia (ore 18, Dazn e Sky Sport Calcio)

Juventus-Lecce (ore 18, Dazn)

Salernitana-Fiorentina (ore 18, Dazn)

Sampdoria-Torino (ore 18, Dazn)

Lazio-Sassuolo (ore 21, Dazn e Sky Sport Calcio)

Milan-Cremonese (ore 21, Dazn)

Monza-Roma (ore 21, Dazn)

Verona-Inter (ore 21, Dazn e Sky Sport Uno)

Giovedì 4 maggio

Udinese-Napoli (ore 20.45, Dazn)

Empoli-Bologna (ore 20.45, Dazn)