Omicidi delle escort, il racconto (con amnesie) di De Pau

Giandavide De Pau, l’uomo accusato dell’omicidio di tre prostitute nel quartiere di Prati a Roma, dopo l’interrogatorio di ieri (durato sette ore) è stato trasferito nel carcere di Regina Coeli. Domani probabilmente verrà sottoposto a interrogatorio di convalida. L’uomo, a quanto si apprende, è in cura psichiatrica e seguiva un percorso farmacologico. «Ricordo tanto sangue in quegli istanti», avrebbe detto De Pau nel corso del lungo interrogatorio in Questura.

Il confuso resoconto dell’uomo accusato del triplice omicidio

«Ricordo di essere arrivato in macchina in via Riboty, di essere entrato in un appartamento che ricordo essere al piano terra e lì ho lasciato il mio telefono cellulare», avrebbe detto De Pau. «Era la prima volta che andavo all’appartamento delle due cinesi, dopo un appuntamento preso per telefono. Ricordo di essere stato nella casa e di avere tamponato la ferita alla gola di una di loro ma poi ho un blackout, non ricordo più nulla. Non ricordo di essere stato in via Durazzo. Ho vagato per due giorni senza mangiare né dormire». De Pau avrebbe ammesso di essere stato nell’appartamento dove ricevevano i clienti le due prostitute cinesi, ma non in quello dove è stata uccisa la escort colombiana Martha Castano Torres. «Non ricordo di essere stato in quella casa, mi contestate due omicidi, quindi non avrebbe senso negarne un terzo», ha spiegato.

Cosa è successo prima e dopo gli omicidi: il racconto di De Pau

De Pau è stato fermato nella zona di Primavalle. «Dopo aver vagato per due giorni sono andato a casa di mia sorella e di mia madre con i vestiti ancora sporchi di sangue. Ero stravolto e ho dormito due ore sul divano, poi sono arrivati i poliziotti a prendermi intorno alle 6 di mattina». Il 51enne, ex autista del boss Michele Senese con vari precedenti alle spalle, ha ricostruito le ore precedenti ai fatti: «Mercoledì una donna cubana è venuta a casa mia e abbiamo consumato droga. Poi il giorno dopo ho preso appuntamento a via Riboty con una cinese». De Pau, detto “Davide il biondo”, era stato già arrestato nel 2006 per il tentato stupro di una 22enne brasiliana in un appartamento ai Parioli: in quell’occasione si era finto un idraulico che doveva fare delle riparazioni.