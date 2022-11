Sergio Staino ricoverato a Firenze, è in coma farmacologico

Il vignettista Sergio Staino, 82 anni, è stato ricoverato all’ospedale Torregalli di Firenze e le sue condizioni sarebbero gravi. Staino, Secondo quanto riportato da La Nazione che cita fonti sanitarie, il disegnatore sarebbe in coma farmacologico, ma non in pericolo di vita. Dal 1977 è affetto da una malattia degenerativa della retina, che lo ha reso quasi cieco.

Nel 1979 il debutto di Bobo su Linus

Sergio Staino è uno dei vignettisti e disegnatori più famosi d’Italia. Originario di Piancastagnaio (provincia di Siena), risiede da molto tempo a Scandicci, in provincia di Firenze, dove ha insegnato educazione tecnica presso vari licei. Bobo, il personaggio che lo ha reso famoso e vagamente somigliante a Umberto Eco, è apparso per la prima volta nel 1979 sulla rivista Linus, come protagonista dell’omonima serie di fumetti a strisce di genere satirico.

in bocca al lupo al grande Sergio Staino — Clemente Mimun (@cjmimun) November 7, 2022

È stato due volte direttore de L’Unità

Staino è conosciuto per la lunga collaborazione (iniziata nel 1982) con L’Unità, di cui è stato direttore per ben due volte, ma le sue vignette sono uscite per tantissime testate, tra cui Il Messaggero, La Stampa e Avvenire. In una recente intervista all’Huffington Post, il disegnatore si era detto triste per le spaccature all’interno del Partito democratico. «Mi fa male vedere il Pd diviso nelle piazze della pace. Conte? Oggi è pacifista, domani chissà. Dal mio punto di vista, è disumano rifiutarsi di correre in soccorso di chi chiede armi per difendersi dall’invasione».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sergio Staino (@verosergiostaino)

Staino ricoverato, il messaggio di Letta: «Forza Sergio»

E tra i tanti messaggi di supporto per il vignettista ricoverato in ospedale c’è anche quello del segretario uscente del Partito democratico, Enrico Letta, che ha scritto: «#ForzaSergioStaino forza!».