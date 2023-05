Sergio Rico, il portiere del PSG grave dopo una caduta da cavallo

Il portiere del Paris Saint-Germain Sergio Rico, riserva di Gianluigi Donnarumma, è rimasto ferito in modo grave in una caduta da cavallo mentre si trovava in Andalusia. L’estremo difensore spagnolo era tornato in patria all’indomani del titolo di campione di Francia conquistato con il Psg: dopo l’incidente è stato trasportato in elicottero all’ospedale Virgen del Rocio di Siviglia, la sua città di origine.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto alle 9 di questa mattina. Stando alla stampa spagnola, il portiere 29enne sarebbe caduto dopo uno scontro tra il suo cavallo e uno in fuga, venendo colpito al collo o alla testa dallo zoccolo di quest’ultimo. Rico avrebbe perso conoscenza, riportando un severo trauma cranico che avrebbe causato un’emorragia. Secondo alcune fonti, il calciatore sarebbe in coma. In ogni caso, la situazione viene definita «preoccupante».

Le Paris Saint-Germain a pris connaissance de l’accident de son joueur Sergio Rico ce dimanche et reste en contact permanent avec ses proches. L’ensemble de la communauté Rouge et Bleu leur apporte tout son soutien. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 28, 2023

I tweet di Psg e Ligue 1

«Il Paris Saint-Germain ha appreso dell’incidente al suo giocatore Sergio Rico questa domenica e rimane in costante contatto con chi gli è vicino». Questo il tweet del suo club, che ieri si è laureato campione di Francia per l’undicesima volta. Anche i canali ufficiali della Ligue 1 hanno voluto esprimere tutto il proprio supporto: «Tutti i nostri pensieri sono per Sergio Rico».

La carriera di Sergio Rico

Nato il primo settembre 1993, Sergio Rico González è cresciuto nel Siviglia, disputando poi 170 partite con la prima squadra tra il 2014 e il 2018: due le Europa League vinte da titolare con il club andaluso. Dopo un anno in prestito al Fulham, in Inghilterra, nel 2019 è passato al Paris Saint-Germain, dove chiuso prima da Keylor Navas e poi da Donnarumma ha però collezionato appena 24 presenze. Nella seconda parte della scorsa stagione ha giocato in prestito nel Mallorca. In carriera vanta anche una partita con la Spagna, risalente al 2016.