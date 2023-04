Sergio Muniz: età, moglie, figli, Isola dei Famosi e Fosca Innocenti

Nato a Bilbao, in Spagna, il 24 settembre 1975, Sergio Muniz Llorente è un attore, cantante e modello che vive e lavora principalmente in Italia. Vincitore dell’Isola dei Famosi 2004 condotto da Simona Ventura su Rai 2, nel 2005 ha esordito sul piccolo schermo come protagonista della miniserie tv di Canale 5 La signora delle camelie. Sono seguiti diversi lavori, sia in televisione che al cinema, e non sono mancate partecipazioni in qualità di concorrente a diversi talent show.

Sergio Muniz: biografia e carriera

Trasferitosi in Italia nel 1995, iniziando a lavorare come modello e in campo pubblicitario, ha recitato in diverse fiction italiane tra cui Io non dimentico (2008), Terapia d’urgenza (2008), Caterina e le sue figlie (2010), Squadra antimafia – Palermo oggi 3 (2011), dove ha interpretato il personaggio di Vincent Truebla nel primo episodio, Maria di Nazaret (2012), I Cesaroni 5 (2012) e, in tempi più recenti, Fosca Innocenti 2 (2023). Al cinema l’abbiamo invece visto, tra gli altri, nei film I Giorni perduti (2006), La finestra di Alice (2013) e Si vive una volta sola di Carlo Verdone (2021).

Nel 2009 ha esordito come cantante col singolo La Mar abbinato a un videoclip. Nell’estate del 2014 ha inciso un EP dal titolo Playa insieme all’ukulelista Jontom. Nella stagione 2016-2017 ha collaborato con i Terapia Band, continuando tuttora la collaborazione, e sempre nello stesso periodo per due stagioni prende parte al cast del musical Mamma Mia!. Nel 2022 è uscito il suo primo singolo in italiano, intitolato Camminare, scritto insieme a Luca Battistini.

Oltre che all’Isola dei Famosi, ha partecipato ad altri show italiani come Si può fare! (2014) e Tale e quale show (2020), entrambi in onda su Rai 1.

Sergio Muniz: moglie e figli

Per quanto riguarda la vita privata, dal 2009 al 2017 è stato sposato con Beatrice Bernardin. I due si erano incontrati dopo che lei aveva appena avuto la figlia Giorgia (da una precedente relazione). Otto anni dopo il loro matrimonio, la coppia aveva deciso di scrivere la parola fine annunciando la separazione, pur mantenendo un buon rapporto ma prendendo strade diverse dal punto di vista sentimentale. Qualche tempo dopo, Sergio ha conosciuto la sua attuale fidanzata Morena Firpo, titolare di un’associazione sportiva dilettantistica dedicata al mondo dello yoga. I due si sono conosciuti proprio ad un incontro di yoga e nel 2021 sono diventati genitori di Yari.