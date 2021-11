Chi sono Friscia e Lipari, i nuovi conduttori di Striscia

Una coppia inedita, composta da due siciliani che hanno costruito la propria carriera sulla comicità. Una coppia che da oggi, 3 novembre 2021, sarà alla conduzione di Striscia la notizia al posto di Alessandro Siani e Vanessa Incontrada. Parliamo di Sergio Friscia e Roberto Lipari, di fatto i traghettatori scelti da Antonio Ricci per tentare di far risalire quei numeri che ultimamente hanno penalizzato la storica trasmissione di Canale 5. Friscia e Lipari siederanno dietro il bancone da stasera e almeno fino all’11 dicembre, quando dovrebbero lasciar spazio al collaudato duo composto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Ma chi sono i due nuovi conduttori e come hanno raggiunto la fama tra radio, tv e spettacoli? Scopriamolo in vista della puntata di stasera.

Striscia la notizia: chi è Sergio Friscia

I fan della radio, che quotidianamente ascoltano le frequenze dall’auto o che accendono i dispositivi per passione o compagnia, probabilmente conoscono a menadito la voce di Friscia. Dal 2016, infatti, il comico palermitano è approdato a Rds, dove ha prima fatto parte del cast di Tutti pazzi per Rds e poi affiancato Anna Pettinelli, dal 2018, conducendo il programma Anna e Sergio. Ma la sua carriera parte molto tempo fa, dai villaggi turistici fino ad approdare nel 1997 su Raidue grazie a Macao. Da lì, molti ruoli in altrettante trasmissioni. Basti ricordare I fatti vostri, Convescion, Ciro Visitors, Quelli che il calcio, Piazza grande, Scorie, Tale e quale show, e poi proprio Striscia, da inviato, con la celebre imitazione di Beppe Grillo. Sergio Friscia, inoltre, ha anche recitato in alcune serie tv nostrane: da Carabinieri al Capo dei Capi, passando per Squadra antimafia e molte altre.

Striscia la notizia: chi è Roberto Lipari

La carriera di Roberto Lipari, anche lui palermitano, parte invece nel 2016, con la vittoria del talent per comici Eccezionale Veramente, andato in onda su La7. Dopo il successo nella prima edizione, Lipari ha condotto la seconda, pur partecipando negli stessi mesi a Colorado e portando in scena i suoi sketch. Anche per Lipari è poi arrivato il momento di calcare le strade di tutta Italia come inviato di Striscia, programma di cui ora assumerà la conduzione. Da sottolineare, inoltre, che i due palermitani hanno già lavorato insieme a più riprese. Un esempio su tutti: il film Tuttapposto del 2019, scritto e interpretato da Roberto Lipari ma con Sergio Friscia parte integrante del cast. Da stasera toccherà a loro animare le serate del pubblico televisivo e risollevare le sorti del programma di Antonio Ricci.