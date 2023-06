Sergio Alfieri, chi è il chirurgo che opera il Papa al Policlinico Gemelli

Il dottor Sergio Alfieri opererà Papa Francesco al Policlinico Gemelli. Non è la prima volta che il dottore effettua quest’operazione visto che era già successo due anni fa, quando Papa Bergoglio si era sottoposto a un intervento per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. Questa volta invece, il dottor Alfieri si occuperà di una laparotomia che ha colpito il pontefice.

Chi è il dottor Sergio Alfieri

Sergio Alfieri è un chirurgo specialista che fino a oggi ha condotto più di 9000 interventi sui suoi pazienti. Inoltre, il dottor Alfieri proviene dalla scuola dei chrirughi vicini ai pontefici. Infatti, è stato allievo del chirurgo Giovanni Battista Doglietto che a sua volte faceva parte dell’equipe di medici di Francesco Crucitti, passato alla storia come il chirurgo di Giovanni Paolo II, visto che operò il Papa per ben tre volte. In particolar modo, Sergio Alfieri è un dottore specializzato nella chirurgia colorettale, sviluppando tecniche mininvasive. Inoltre, è esperto anche in chirurgia del pancreas, della chirurgia dello stomaco, della chirurgia delle masse addominali e pelviche e infine della chirurgia delle metastasi epatiche da tumore del colon retto. Il chirurgo è originario di Roma e il prossimo dicembre compirà 57 anni. Oggi è responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Digestiva e direttore del dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche Addominali ed Endocrino Metaboliche del Gemelli. Il suo curriculum può vantare centinaia di pubblicazioni scientifiche e il dottor Alfieri ha molte esperienze in cliniche estere.

L’intervento che deve subire il Papa

Come specificato dall’addetto stampa del Vaticano, Matteo Bruni, il Papa deve subire un intervento dovuto a un «laparocele incarcerato che sta causando sindromi sub occlusive ricorrenti, dolorose e ingravescenti». Ad ogni modo, il dottor Sergio Alfieri è un esperto in questo campo e può garantire la buona riuscita dell’intervento.