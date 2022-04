Sergii Marchenko, chi è il ministro delle finanze ucraino?

Sergii Marchenko, il ministro delle Finanze di Kiev, ha il delicato compito di gestire l’economia Ucraina. Deve in particolare trovare i miliardi con cui far sopravvivere il Paese e insistere con i governi europei affinché la Russia venga duramente colpita sul piano finanziario. Proprio Marchenko, infatti, ha detto: “Serve un embargo totale sul gas e sul petrolio o almeno l’Europa metta un tetto ai prezzi. L’Ucraina ha bisogno di 5 miliardi al mese: sequestrate le riserve di Mosca e dei suoi oligarchi. Aiutateci a esportare il nostro grano”. Ma chi è Sergij Marchenko?

Chi è Sergii Marchenko?

Sergii Marchenko è nato il 24 gennaio 1981 a Makariv in Ucraina. Oggi è il ministro delle Finanze di Kiev su cui pende la complessa missione di gestire la crisi economica del Paese. Prima di arrivare a ricoprire l’importante incarico, tuttavia, ha svolto un lungo cammino. Nello specifico, nel 2002 Marchenko si è laureato presso la State Tax Service Academy con il Master in Public Finance Management.

Successivamente ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Economia, mentre svolgeva svariati incarichi presso il Ministero delle Finanze, l’Amministrazione Fiscale statale, il Comitato Finanze e Bancario e il Segretariato del Gabinetto dei Ministri. Dopo aver partecipato al Management and Leadership Program presso la Harvard Kennedy School, ha iniziato il suo lavoro presso il Presidential Coordination Center of Reforms Implementation.

Lì ha fornito il suo contributo nello sviluppo del Codice di Bilancio, adottato nel 2014. Marchenko ha anche coordinato la preparazione di un pacchetto di progetti di legge volti a modificare il bilancio e migliorare l’autonomia delle istituzioni sanitarie.

Dal 2016 al 2018 ha lavorato come Vice Ministro delle Finanze, per poi ricoprire per un anno la carica di vice capo dell’amministrazione presidenziale. Nel 2020 è invece arrivata la nomina di ministro delle Finanze dell’Ucraina, ruolo che gli è valso il 4° posto nella TOP 40 dei giovani politici più influenti in Ucraina secondo la rivista Correspondent.

La vita privata del politico

Marchenko è sposato e ha due figli. Inoltre, ama praticare il triathlon, sport in cui ha anche gareggiato in Turchia, Finlandia e Portogallo.