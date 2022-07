Sergey Brin, moglie e patrimonio del co-fondatore di Google

Nato in Russia ma cresciuto in America, Sergey Brin ha dato origine, insieme a Larry Page, al motore di ricerca più importante del mondo e all’idea della Silicon Valley: vediamo chi è, cosa si sa della moglie e a quanto ammonta il suo patrimonio.

Sergey Brin: storia e patrimonio

Passato di recente alle cronache del gossip a causa delle voci sulla presunta relazione della moglie con Elon Musk, subito smentita dall’imprenditore di Tesla. Brin è una sorta di figlio d’arte. I suoi genitori sono infatti entrambi scienziati: il padre Mikhail è un matematico e la madre Yevgenia una ricercatrice della NASA.

Da subito ha scelto di studiare matematica e informatica e ha concluso i suoi studi con un dottorato alla prestigiosa Stanford University. Nel 1998, per via di un progetto di ricerca insieme, Sergey ha conosciuto Larry. I due si rendono così conto che navigare sul web era davvero impossibile con i motori di ricerca allora esistenti e, così, decidono di creare la loro alternativa. È l’incubazione di Google. Per ottenere i fondi necessari, i due trovano in Andy Bechtolsheim l’investitore perfetto (in quanto anche ex studente della Stanford). Il primo investimento è di 100mila dollari. In seguito riuscirono ad attirare nuovi investitori e ottennero i primi 25 milioni di dollari.

Il nome di Google è di origine matematica. Proviene dal termine googol, ovvero un numero che ha bisogno di 100 zeri per essere scritto. Purtroppo, al momento della registrazione del dominio, i due si sbagliano e scrivono Google invece di googol. Oggi Brin ha un patrimonio stimato di 52 miliardi di dollari.

Sergey Brin: la moglie

Per quanto riguarda la vita privata, Brin si è sposato due volte. La prima volta nel 2007, con Anne Wojcicki. Da questo matrimonio sono nati un figlio nel 2008 e una figlia due anni dopo. I due divorziano nel 2015 e nel 2018 Brin sposa la sua attuale moglie Nicole Shananan.