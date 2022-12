Sergei Polunin, chi è il ballerino putiniano bannato dagli Arcimboldi

Manca l’ufficialità, ma è praticamente certo l’annullamento dello spettacolo “Rasputin-Dance Drama” del ballerino Sergei Polunin, che si sarebbe dovuto esibire il 28 e 29 gennaio al Teatro Arcimboldi di Milano. Lo show, in cartellone dalla fine del 2019 e inizialmente previsto ad aprile 2020, era stato spostato rima a causa del Covid, poi per colpa di infortuni (forse diplomatici) dell’artista. Adesso il motivo della cancellazione è un altro: nato in Ucraina, Polunin è un acceso sostenitore di Vladimir Putin, al punto da aver tatuato sul petto il volto del presidente russo.

La petizione online e il post del Teatro Arcimboldi

Il teatro Arcimboldi ha pubblicato un post sui social dove ancora non annuncia l’annullamento, ma fa intendere che sua dietro l’angolo. «Pur credendo nella libertà di espressione e nell’apoliticità dell’arte, la direzione del TAM in questi giorni sta lavorando alla sospensione delle repliche del balletto Rasputin con il danzatore Sergei Polunin». Nei giorni scorsi era stata lanciata una petizione su Change.org per cancellare l’esibizione. L’Arcimboldi, da parte sua, ha espresso la sua condanna alla guerra ospitando il gala Danza per la Pace con artisti ucraini (aprile 2022) e, unico in Italia, il collettivo anti-Putin Pussy Riot (settembre 2022).

Un talento della danza, del tutto fuori dagli schemi

Ucraino di Kherson, il classe 1989 Polunin è cresciuto artisticamente a Londra, al Royal Ballet, diventando nel 2010 il più giovane primo ballerino nella storia della compagnia. Allergico alle regole del balletto, si è poi messo in proprio, fuori dalla routine di una grande compagnia e, come prima ballerino freelance, è stato ospite dei più importanti teatri del mondo. Ballerino, ma anche modello e attore, Polunin, che nel 2017 ha recitato in Assassinio sull’Orient Express. Nel 2020 è stato protagonista de L’amante russo. Polunin è noto anche per i suoi numerosi tatuaggi, cosa rara per un ballerino classico: uno di essi è diventato adesso troppo “ingombrante”.