Sergei Polunin, il Teatro Arcimboldi annulla le due date del ballerino filo Putin

Il Teatro Arcimboldi di Milano ha deciso di cancellare le due date dello spettacolo di Sergei Polunin, il ballerino ucraino noto alle cronache per il suo tatuaggio sul petto raffigurante Vladimir Putin. L’annullamento si è reso necessario, in accordo con la stessa compagnia, dopo la pressante mobilitazione social e web contro l’esibizione dell’artista.

Teatro Arcimboldi di Milano cancella lo spettacolo di Sergei Polunin

Rock star della danza ma anche figura controversa per le sue simpatie filorusse, Polunin è uno dei danzatori più conosciuti e apprezzati al mondo tanto che per le due date erano già stati venduti 3.500 biglietti. Lo spettacolo, Rasputin – Dance Drama, era stato annunciato in cartellone a dicembre 2019 e successivamente posticipato cinque volte a causa delle restrizioni anti Covid e a seguito di un infortunio del ballerino.

Lo svolgimento definitivo era stato programmato per il 28 e 29 gennaio 2023, ma le proteste contro la sua esibizione hanno spinto il direttore del TAM Gianmario Longoni ad annullare l’esibizione. «Non c’è il clima per rappresentare uno spettacolo d’arte e trarne le sensazioni corrette. Forse il clima è cambiato per sempre», aveva anticipato. Gli spettatori che hanno acquistato i biglietti per lo spettacolo potranno richiederne il rimborso secondo le indicazioni riportate sul sito del teatro.

«Pacifismo e tolleranza nella nostra programmazione»

La direzione del TAM ci ha tenuto a precisare che non si tratta di una decisione di ambito culturale ma di responsabilità politica e morale. Sul sito si legge infatti che, in un clima di tensione e continue minacce della Russia all’Ucraina, «riteniamo complicato sostenere le nostre scelte artistiche, i cui valori di pacifismo e tolleranza sono insiti nella programmazione stessa del teatro». La struttura si era già schierata contro le atrocità della guerra ospitando il Gala di danza per la pace nell’aprile 2022 e il collettivo Pussy Riot lo scorso settembre 2022.