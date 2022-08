Serena Williams annuncia il ritiro: «Devo scegliere tra sport e famiglia»

Serena Williams ha annunciato il suo ritiro dopo l’ultimo grande slam della stagione tennistica, vale a dire il prossimo U.S. Open. In tutta la sua carriera si è aggiudicata 73 titoli WTA in singolare. »

Serena Williams annuncia il ritiro dal tennis

“La Regina” del tennis, tramite un’intervista fatta per la rivista di moda Vogue, ha reso noto che dopo il torneo U.S. Open si ritirerà per dedicarsi completamente alla famiglia. La campionessa 40enne ha infatti in programma un’altra gravidanza e ha preso questa decisione di comune accordo con suo marito, Alexis Ohanian, così da avere un secondo figlio. L’intervista è stata pubblicata sul profilo social di Vogue e Serena si è così espressa: «Non mi è mai piaciuta la parola ritiro, preferisco evoluzione. Mi sto allontanando dal tennis per dedicarmi ad altre cose importanti per me. È la cosa più difficile che potevo immaginare». Con l’addio della Williams si chiude un’era per il tennis mondiale.

La carriera della campionessa

Serena Williams è infatti tra le tenniste più vincenti della storia. Nel corso della sua carriera ha conquistato tantissimi tornei e infranto diversi record. Inoltre, è stata la numero uno al mondo nelle classifiche femminili e per circa un decennio è stata il volto del tennis femminile. Ha occupato la posizione numero uno del mondo per un totale di 319 settimane, riuscendo a stabilire un primato per le classifiche consecutive trascorse al primo posto.

Serena Williams si è aggiudicata 73 titoli WTA in singolare: 23 di questi sono prove del Grande Slam e ciò segna il record assoluto nell’Era Open, considerando i tennisti maschili e femminili. Inoltre, nel corso della sua carriera, è riuscita ad ottenere il Grande Slam virtuale, che consiste nella vittoria di quattro Slam consecutivi non durante lo stesso anno solare. Un risultato che ha raggiunto per ben due volte. Quanto alle vittorie complessive nei tornei del Grande Slam, è dietro alla sola leggenda Margaret Smith Court, che mantiene la testa della classifica con quota 24.