Serena Iansiti: marito, figli, film, Don Matteo e Centovetrine

Serena Iansiti è un’attrice napoletana nata nel 1985, figlia di un magistrato e trasferitasi con la famiglia a Latina durante la sua infanzia. Già negli anni di scuola mostra una grande passione per la recitazione e, dopo la maturità Scientifica, riesce ad essere ammessa al centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, dove si forma come attrice.

Chi è Serena Iansiti: biografia e carriera

La sua carriera inizia nel 2001, quando recita nella rappresentazione La misteriosa scomparsa di W di Stefano Benni, anche se la notorietà presso il grande pubblico arriva nel 2007 quando interpreta Lavinia Grimani nella soap opera CentoVetrine.

La soap di Canale 5 gli fa da trampolino e, da quel momento in poi, la Iansiti comincia a recitare nelle più famose serie televisive italiane con ruoli importanti tra cui Squadra antimafia – Palermo oggi, I segreti di Borgo Larici e Le tre rose di Eva. Nel 2015 entra anche nel cast della seconda stagione de Il giovane Montalbano con Michele Riondino.

Dal 2019 è nuovamente su Rai 1 con I bastardi di Pizzofalcone con Alessandro Gassman e, dal 2021, ne Il commissario Ricciardi dove interpreta Livia (al fianco di Lino Guanciale), serie entrambe tratte dai romanzi dello scrittore napoletano Maurizio de Giovanni.

Marito e figli

Dal 2012 al 2018 Serena Iansiti è stata fidanzata con l’attore Paolo Pierobon, conosciuto sul set di Squadra Antimafia. Dopo la fine della loro storia, l’attrice si avvicina a Ferran Paredes Rubio, direttore della fotografia spagnolo e amico di vecchia data. I due avevano frequentato insieme il centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e, a distanza di anni, la loro amicizia si è trasformata in amore. Come ha raccontato l’attrice in qualche intervista, all’improvviso hanno cominciato a guardarsi in maniera diversa. La coppia vive a Roma e nel giugno 2021 è nata la loro prima figlia, Viola.