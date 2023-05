Serena Grandi: età, compagno, figlio e Adriano Panatta

Serena Faggioli in arte Serena Grandi (nata il 23 marzo 1956, oggi ha dunque 67 anni) è stata in passato uno dei sex symbol più desiderati del cinema italiano. Consacrata dal successo della pellicola Miranda di Tinto Brass, ha alle spalle molti film ed esperienze nel mondo dello spettacolo italiano, ma anche alcune controversie e cause legali.

Chi è Serena Grandi: la storia e la biografia della diva

Nata a Bologna, iniziò a lavorare in un laboratorio di analisi dopo aver conseguito il diploma da programmatrice informatica. Il suo sogno, tuttavia, è sempre stato quello del cinema: ecco perché ben presto avrebbe lasciato l’Emilia-Romagna per trasferirsi a Roma, cercando il successo a Cinecittà frequentando corsi di dizione e di recitazione. Il primissimo ruolo sarà un piccolo cameo nel film Mia moglie è una strega del 1980, ma sarà soltanto nel 1985 che il pubblico imparerà a conoscerla ed apprezzarla come bomba di sensualità grazie al film Miranda di Tinto Brass, ispirato alla celebre opera La locandiera di Carlo Goldoni.

Ben presto l’attrice diventerà il sogno erotico di molti uomini grazie a pellicole quali La signora della notte, L’iniziazione e Desiderando Giulia, dove interpretava sempre il ruolo di una femme fatale. Verso la fine degli anni ’80, inoltre, inizierà a recitare anche in film comici al fianco di Paolo Villaggio (come Rimini Rimini), pellicole dove, anche in questo caso, metterà in mostra la sua naturale sensualità e le sue forme procaci.

Gli anni ’90 saranno per lei un periodo di fiction televisive: Serena Grandi sarà infatti presente nel cast di serie come Donna d’onore (per la quale vincerà anche il Telegatto) o ancora Piazza di Spagna, Ladri si nasce e Anni ’50. Fra i primi anni 2000 e il 2010 prenderà parte a diversi film d’autore: particolarmente importanti da questo punto di vista saranno le collaborazioni alle pellicole di Pupi Avati (Il papà di Giovanna e Una sconfinata giovinezza) e, più di recente, a La Grande Bellezza di Paolo Sorrentino, premio Oscar per Miglior Film Straniero nel 2014. Nel suo curriculum, infine, vale la pena di ricordare la partecipazione a due reality show. Il primo fu Il ristorante (partecipò all’unica edizione, trasmessa nel 2004). Il secondo invece è stato il Grande Fratello Vip, dove è entrata nel 2017.

La storia con Adriano Panatta, il marito e l’attuale compagno

In un’intervista concessa a Caterina Balivo a Vieni da me nel 2018, Serena Grandi aveva rivelato di aver intrattenuto per tanti anni una relazione con il tennista Adriano Panatta. Successivamente, dal 1987 al 1993, l’attrice è stata sposata con l’antiquario Beppe Ercole, dal quale avrebbe avuto il primo e unico figlio Edoardo, nato nel 1989. Quanto all’attuale compagno, i rumors gli attribuiscono il volto di Arnoldo Del Piave, l’ex marito di Enrica Bonaccorti.

I problemi con la giustizia

Alle spalle, purtroppo, Grandi ha anche due vicende molto difficili: nel 2003 le forze dell’ordine la arrestarono nell’ambito di un’operazione antidroga, accusandola di spaccio e detenzione illegale di cocaina. Pur avendo ammesso di averne fatto un uso personale, l’attrice uscì prosciolta dalla vicenda ancor prima che iniziasse il processo. Nel 2020, inoltre, ha ricevuto una condanna a due anni e mezzo di reclusione per la bancarotta fraudolenta del ristorante che gestiva a Borgo San Giuliano.