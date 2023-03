Serena Autieri: marito, figlia e film dell’attrice napoletana

Serena Autieri è un’attrice, cantante, doppiatrice e conduttrice televisiva italiana. Nasce il 4 aprile del 1976 a Napoli, nel quartiere Soccavo, da papà ingegnere e mamma orafa.

Serena Autieri: biografia e carriera

Da piccolissima decide di prendere lezioni di danza classica, canto e recitazione, contagiata dalla passione per il canto della mamma. Si diploma all’Istituto d’Arte di Napoli come disegnatrice e stilista di moda e subito dopo decide di frequentare la Facoltà di Architettura all’Università Federico II, che abbandonerà per dedicarsi completamente al teatro. Debutta sul piccolo schermo nel 1998 grazie alla soap opera di Rai 3 Un posto al sole, che la proietta nel mondo del cinema e della tv.

Non solo come attrice ma anche come conduttrice: nel 2001, infatti, insieme ad Alberto Castagna presenta Stranamore e nel 2003 sale sul palco dell’Ariston insieme a Claudia Gerini per affiancare Pippo Baudo. Tra le serie che l’hanno resa celebre in televisione ci sono Vento di ponente, trasmesso da Rai 2, e Tutti i sogni del mondo.

Al cinema e alla televisione continua ad affiancare sempre il teatro dove lavora, tra gli altri, anche con Albertazzi. Nel 2003, invece, insieme a Massimo Ghini interpreta il musical di successo Vacanze Romane diretto da Pietro Garinei che debutta al Teatro Sistina a Roma e l’anno successivo parte in tournèè.

Tante le interpretazioni sul grande schermo: Notte prima degli esami, Femmine contro Maschi, Il principe abusivo, Un fantastico via vai, Sapore di te, Se mi lasci non vale.

Negli ultimi anni è ritornata in tv come concorrente di Tale e Quale Show che vince nel 2012 e Celebrity Master Chef Italia. La Disney l’ha voluta per il cartone animato Frozen, nel quale ha doppiato Elsa.

La vita privata: marito e figlia

Serena Autieri ha avuti tanti amori: Gabriel Garko, conosciuto sul set de L’Onore e il rispetto, Giovanni Malagò, Guido Lombardo, Luca Capuano, Matteo Marzotto, Gianluca Mobilia e Guido Maria Brera.

Ma solo nel 2010 conosce il grande amore della sua vita: il top manager Enrico Griselli, che ha sposato nel settembre dello stesso anno. La coppia nel 2013 ha avuto una figlia, Giulia Tosca.

Tra i vari riconoscimenti che la bella attrice napoletana si è aggiudicata c’è l’Italian Musical Award come migliore attrice protagonista per Vacanze romane, il Premio Alberto Sordi e il Premio Lunezia per il Musical Diana e Lady D.