Seregno, cade dallo scooter guidato dall’amico senza patente: morta una 17enne

Nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 maggio è avvenuto un terribile incidente in zona Seregno, comune in provincia di Monza e Brianza. Una 17enne è morta cadendo da uno scooter guidato da un ragazzo di 16 senza patente.

17enne morta cadendo da uno scooter a Seregno

Beatrice Zaccaro, questo il nome della vittima dell’incidente, aveva appena conosciuto il giovane con cui si trovava a bordo della moto. Il ragazzo avrebbe chiesto in prestito il motorino ad un amico per andare con lei a prendere qualcosa in un vicino fast food.

Lungo il tragitto, nel rettilineo di via Alberto da Giussano a Seregno, per motivi ancora da accertare il 16enne che guidava il mezzo, avrebbe perso il controllo della moto. Beatrice, purtroppo, cadendo dal mezzo ha sbattuto violentemente la testa sull’asfalto ed è morta ieri, domenica 28 maggio, dopo due giorni di coma all’ospedale Niguarda di Milano.

Il 16enne che guidava il motorino è invece rimasto illeso. Quello che resta ancora da accertare è se la vittima indossasse il casco al momento dell’impatto. Da stabilire anche perché il giovane, risultato negativo all’alcol test, si sia messo alla guida del mezzo a due ruote senza averne la licenza.

Dichiarato ufficialmente il decesso, è stato autorizzato l’espianto degli organi di Beatrice, come da lei richiesto. «Si era parlato delle tragedie che possono succedere, e lei avrebbe voluto così: donare i suoi organi. I suoi reni e il suo fegato aiuteranno chi ne ha bisogno», ha raccontato il padre della ragazza ai giornali locali.