Serafino stasera su Rete 4: trama, cast e 5 curiosità sul film

Pietro Germi dirige Adriano Celentano in Serafino, film del 1968 in onda stasera 16 luglio su Rete 4. La trama vede protagonista un ingenuo e allegro pastore del centro Italia. Di ritorno dopo il servizio militare, diviene amante di due donne quando improvvisamente riceve una copiosa eredità dalla zia. Denaro che dovrà difendere dalle grinfie dell’avido zio. Nel cast anche Saro Urzì, Ottavia Piccolo e Francesca Romana Coluzzi. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Serafino, trama e cast del film stasera 16 luglio 2022 su Rete 4

Protagonista del film è Serafino Fiorin (Adriano Celentano), giovane pastore che abita sulle montagne al confine tra Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche. Vive assieme allo zio Agenore (Saro Urzì), uomo meschino e avido, e zia Gesuina (Nerina Montagnani), molto generosa e affezionata al nipote. Come ogni cittadino italiano, riceve la lettera per il servizio militare obbligatorio e per questo si reca a Milano. Torna tuttavia anzitempo, congedato per insufficienza mentale, e diviene molto presto amante di due donne. Si avvicina infatti alla cugina Lidia (Ottavia Piccolo), figlia di Agenore, e alla prostituta Asmara (Francesca Romana Coluzzi), con cui aveva avuto una relazione già in passato.

Improvvisamente, zia Gesuina ha un malore e muore. Serafino, suo prediletto, riceve in eredità tutti i suoi beni, tanto da non sapere come gestirli. Decide inizialmente di donarne una copiosa parte in beneficenza ai suoi amici più poveri, tanto che molti pensano voglia dilapidare il patrimonio. La notizia turba fortemente lo zio Agenore che escogita un piano per accaparrarsi il denaro. Obbliga Serafino a sposare sua figlia Lidia, ma il matrimonio prende presto una piega molto diversa.

Serafino, 5 curiosità sul film stasera 16 luglio 2022 su Rete 4

Serafino, la censura per via delle scene di nudo

La presenza di scene di nudo e di sesso ha spinto le autorità a censurare il film alla sua uscita, eliminando alcuni ciak dal film definitivo. La versione integrale è uscita molti anni dopo, nel 2014, grazie all’edizione restaurata in Dvd.

Serafino, il regista bocciò Adriano Celentano

Pietro Germi, premio Oscar per Divorzio all’italiana, inizialmente bocciò Adriano Celentano. A suo dire infatti il Molleggiato non aveva il carisma giusto per interpretare Serafino, ma adatto esclusivamente a vestire i panni di un gangster. Il cantante però, fortemente deciso a ottenere la parte, chiese un nuovo provino dove finalmente convinse il regista.

Serafino, le location colpite dal terremoto del 2016

Set del film furono i piccoli comuni di Amatrice, Arquata del Tronto e Castelluccio di Norcia. Tutti e tre hanno in comune il triste destino del 2016, quando il violento terremoto sconvolse la comunità.

Serafino, il capo di abbigliamento usato dal protagonista

Cercando sul vocabolario, alla voce “serafino” si trova anche un capo di abbigliamento. Si tratta di un indumento di cotone o lana, solitamente a maniche lunghe, che si contraddistingue per uno scollo arrotondato con tre bottoncini. Il protagonista lo indossa per lunga parte della pellicola.

Serafino, gli incassi al cinema

Distribuito ai cinema il 17 dicembre 1968, Serafino risultò il film più visto della stagione incassando quasi 3 miliardi di lire. Ancora oggi detiene il ventesimo posto dei film italiani con più spettatori paganti della storia, con un totale di 10,5 milioni di biglietti.