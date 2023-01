Sequals, elicottero precipitato sul greto del Meduna: morto il pilota

A Sequals è avvenuto un incidente mortale: un elicottero è precipitato sul greto del Meduna. Sono in corso le indagini e le autorità stanno lavorando per determinare le cause e le dinamiche dell’incidente dell’elicottero precipitato sul greto che ha portato alla morte del pilota.

L’incidente a Sequals e la morte del pilota

L’incidente tragico di oggi, martedì 31 gennaio, a Sequals, nella zona di Solimbergo, in provincia di Pordenone, ha visto protagonista un elicottero che è precipitato nel greto del fiume Meduna. Il pilota dell’elicottero ha perso la vita nell’incidente. Le Forze dell’Ordine sono state subito avvisate dopo la segnalazione da parte di un testimone che si trovava sul posto, e aveva notato l’elicottero roteare in modo anomalo con tracce di fumo e scomparire dall’orizzonte. Insieme alle autorità competenti è stato attivato anche l’aiuto dei soccorsi, con la presenza di infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria, che hanno contattato subito un’ambulanza insieme all’elisoccorso sul posto.

Anche i vigili del fuoco e i carabinieri sono stati avvisati per partecipare alle operazioni di soccorso. Nel frattempo, le autorità hanno ascoltato anche il pilota di un secondo velivolo per capire se ha visto qualcosa di anomalo e comprendere come si è svolta la dinamica che ha portato alla morte del pilota.

Le indagini per comprendere la vicenda

La vittima è un imprenditore di 45 anni chiamato Igor Schiocchet. Si tratta di un imprenditore di Belluno che era a capo di un’azienda di vernici e pitture per l’edilizia a Trinchiana. Le indagini sono ancora in corso e gli inquirenti hanno iniziato a lavorare per determinare le circostanze dell’incidente e fornire maggiori informazioni ai parenti delle vittime e alla comunità locale.

La comunità si è riunita intorno ai familiari e agli amici della vittima e tutti piangono la morte di Igor Schiocchet, il pilota dell’elicottero precipitato sul greto del Meduna a Sequals.