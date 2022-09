La separazione tra Wanda Nara e Icardi: in ballo un patrimonio da 60 milioni

Tra Wanda Nara e Mauro Icardi, adesso, la faccenda si fa complicata. Dopo l’annuncio della separazione da parte dell’agente, è arrivata la chat di whatsapp pubblicata sui social e poi cancellata. Ora tra l’ex capitano dell’Inter e la manager, però, la vicenda si farà dura perché c’è da spartire un patrimonio incredibile, fatto di case, appartamenti, vari brand e auto di lusso. Oltre a ciò che la coppia possedeva, che ora va diviso tra ex moglie ed ex marito, c’è anche la questione legata all’affidamento delle due figlie, Francesca e Isabella. Su questo fronte sembra sia in atto una vera e propria guerra.

Il patrimonio: 60 milioni e 4 case in Lombardia

Ma è il patrimonio ciò che sembra davvero difficile da dividere. Si parla di oltre 60 milioni di euro, con almeno sette auto di lusso e sette abitazioni in varie parti del mondo, più i brand di abbigliamento e cosmetici lanciati insieme. Soltanto in Italia Wanda Nara e Mauri Icardi hanno due appartamenti a Milano, tra cui quello molto lussuoso con vista su San Siro che spesso è stato ripreso sui social di entrambi. A questi si aggiungono due ville, quella nell’hinterland milanese e quella sul lago di Como. Lei ha anche un’altra casa in Argentina, quella acquistata insieme al primo marito Maxi Lopez, da cui ha avuto tre figli maschi.

Icardi lancia messaggi d’amore ma lei avrebbe già un altro

In tutto ciò, sembra che Mauro Icardi non sia per niente convinto di voler lasciare andare l’ex moglie. L’ex capitano dell’Inter ha pubblicato più volte la foto del tatuaggio con il numero 27, data in cui la coppia si è sposata, e le loro iniziali, spesso corredate da messaggi e cuori. Almeno dai social, sembra proprio che l’attaccante voglia riconquistare la manager, che intanto potrebbe avere già un’altra storia. Secondo alcuni media argentini, Wanda Nara avrebbe conosciuto in estate il rapper L-Gante. Questo presunto flirt potrebbe essere stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso della loro relazione non sempre felice.

Si separa anche la sorella di Wanda

E intanto la famiglia Nara si prepara a vivere contemporaneamente due separazioni, perché anche la sorella di Wanda, Zaira, lascerà il compagno. L’addio a Jakob von Plessen, padre dei due figli della donna, Milaika e Viggo, è stato ufficializzato da lei stessa sui social: «Dopo otto anni indimenticabili insieme, abbiamo deciso di separarci e dare un’altra opportunità a questa famiglia mantenendo l’amicizia e l’amore per i nostri figli che ci uniranno per sempre. Spero che sappiate capire e rispettare questo momento familiare».