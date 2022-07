Separazione Totti-Blasi: la divisione dei beni e il patrimonio

Alla fine il comunicato congiunto Totti-Blasi non è arrivato, sostituito in serata da due distinte dichiarazioni rilasciate all’Ansa. «Dopo 20 anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia», ha commentato la showgirl. «Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile», ha dichiarato il Pupone. «Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido», ha concluso, «nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli».

LEGGI ANCHE: Totti e mangiati

Le case e le società dei Totti e dei Blasi

Privacy o meno, ora la separazione toccherà anche il patrimonio. Nella sua carriera calcistica nella Roma, Totti secondo il sito Money.it ha guadagnato qualcosa come 84 milioni netti. Ilary dal canto suo è una delle presentatrici più pagate: il suo cachet per la conduzione dell’Isola dei Famosi toccava i 50 mila euro a puntata, per un totale di circa 1 milione di euro. Poi c’è l’impero immobiliare. Come riporta Repubblica, la casa di Sabaudia andrà ai tre figli, così come la villa di 1500 metri quadri al Torrino. L’attico della coppia all’Eur è in affitto. Mentre la residenza di Casalpalocco resterà all’ex campione. Passando alle società, si parte dalla holding dei Totti, la NumberTen fondata nel 2001, anno dello scudetto della Roma. Totti ne detiene l’83,19 per cento, la madre (consigliera) il 10,8 e il fratello Riccardo, presidente, il 6,72 per cento. La NumberTen ha in portafoglio un patrimonio di 7 milioni e controlla altre società, tra cui la Longarina srl e la Immobiliare Dieci, entrambe attive nell’immobiliare. Totti inoltre risulta socio e amministratore della Vetulonia srl, attiva sempre nel mattone. Ci sono poi le attività, il centro sportivo, i negozi e i ristoranti aperti dentro il centro commerciale Euroma2. L’ex capitano inoltre insieme con Candela e il procuratore Pietro Chiodi gestisce anche la IT Scouting, società che si occupa di giovani futuri calciatori. Poi c’è l’immagine – pubblicità, film, serie, libri – curata però dalla NumberFive della famiglia Blasi. Che il matrimonio fosse arrivato al capolinea lo si era capito dall’allontanamento della sorella di Ilary Blasi che curava la comunicazione del cognato.

L’anticipazione di Chi sulla serata passata da Totti con Noemi

L’accordo sulla divisione dei beni era stato già concordato lo scorso febbraio quando uscirono le prime indiscrezioni sulla rottura della coppia poi prontamente smentite. Anche con uscite mirate: prima al ristorante, poi allo stadio e a Montecarlo. I tradimenti reciproci e l’anticipazione di Chi sulla serata passata da Totti a casa della sua nuova fiamma Noemi Bocchi però non hanno fatto che complicare le cose.