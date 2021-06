Separati ma non troppo: 5 curiosità sul film in onda stasera 25 giugno 2021 su Rai Uno

Gilles Lellouche e Louise Bourgoin sono i protagonisti della commedia francese Separati ma non troppo in onda stasera, venerdì 25 giugno 2021, alle 21.25 su Rai Uno. Diretto da Dominique Farrugia, il film racconta la storia di Yvan e Dephine che, sposati da 15 anni e con due figli, dopo un periodo di crisi decidono di separarsi. Ma la soluzione non si rivelerà essere definitiva: l’uomo, procuratore calcistico in difficoltà, rimasto senza un tetto, decide di ritornare a casa per occupare il 20 per cento dell’abitazione di cui è proprietario. La convivenza forzata riserverà ad entrambi parecchie sorprese. Dal cast alla trama, passando per la colonna sonora, ecco le cinque curiosità sul film.

Cinque curiosità su Separati ma non troppo in onda stasera 25 giugno su Rai Uno

1.Separati ma non troppo: nel cast anche piccoli talenti

Accanto ai due attori principali, Gilles Lellouche nei panni di Yvan e Louise Bourgoin nei panni di Delphine, non vanno sottovalutati i giovanissimi Adèle Castillon, che interpreta Violette, e Kolia Abiteboul, nel ruolo di Lucas.

2. Separati ma non troppo: trama ispirata a un’inchiesta giornalistica

La trama trae spunto da un articolo di Libération in cui si sostiene che, a causa della crisi, oltre il 60% delle coppie parigine divorziate continuano a vivere sotto lo stesso tetto per trovare una soluzione alle ristrettezze economiche e alla mancanza di fondi.

3. Separati ma non troppo: Farrugia regista e co-sceneggiatore

Oltre a curare la direzione, il regista Dominique Farrugia si è occupato anche di scrivere la sceneggiatura assieme a Laurent Turner.

4. Separati ma non troppo: nella colonna sonora anche Zucchero

La colonna sonora vanta un sapiente mix di pezzi storici e di uscite più o meno recenti. Tra le canzoni più celebri, You’re so beautiful di Zucchero Fornaciari, uscita nel 2007, e Up&Up dei Coldplay, del 2015. Da non dimenticare le musiche originali di Julien Jaouen, già alla seconda collaborazione con Farrugia dopo Bis-Ritorno al passato.

5. Separati ma non troppo: Lellouche e Bourgoin insieme per la seconda volta

Per Lellouche e Bourgoin non si è trattata di una prima volta. I due, infatti, si erano già incontrati e conosciuti sul set di Adèle e l’enigma del faraone, film di Luc Besson, ma non avevano avuto alcuna scena in comune.