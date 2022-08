Sento la terra girare, stasera su Nove lo show di Teresa Mannino

La comica palermitana Teresa Mannino, 52 anni il prossimo 23 novembre, protagonista della prima serata di Nove. Oggi 14 agosto, alle 21,30 andrà infatti in onda la replica di Sento la terra girare, show del 2018 già capace di fare buoni ascolti lo scorso anno. Da sola sul palco, l’attrice affronta in chiave ironica i principali problemi della nostra società all’interno di un mondo ormai prossimo all’oblio e alla distruzione. Mannino è anche autrice della regia e della sceneggiatura, scritta a quattro mani con Giovanna Donini. La visione è già disponibile sul sito ufficiale di Nove e sulla piattaforma Discovery+. Qui si possono trovare anche gli altri show della comica siciliana, tra cui Sono nata il 23 andato in onda su Nove domenica scorsa.

Sento la terra girare, i temi dello show di stasera 14 agosto 2022 su Nove

Riportato in scena fino al 2020, prima del blocco per il lockdown da Covid-19, lo show di Teresa Mannino offre un interessante spaccato della quotidianità moderna. La comica siciliana infatti analizza, con la sua ormai tradizionale ironia e simpatia, il disinteresse e la disattenzione dell’uomo nei confronti del pianeta che, giorno dopo giorno, si ammala. Un tema che, nonostante sia stato scritto ormai quattro anni fa, è fortemente attuale, come dimostrano le calamità naturali che stiamo vivendo oggigiorno. La siccità da un lato e le inondazioni dall’altro stanno mettendo a dura prova la Terra, sempre più in difficoltà.

Nel suo show Sento la terra girare, Teresa Mannino si immagina di uscire da un armadio dove ha vissuto per diversi anni. Scopre che le cose sono molto diverse rispetto a come se le ricordava e soprattutto ben peggiori di quanto potesse prevedere. Il mare è ormai popolato più da bottiglie di plastica che da pesci, le spiagge sono teatro di tamarri e non di paguri, persino l’acqua potabile sta scarseggiando sempre più. Infine, come se non bastasse, lo stesso asse terrestre sta cambiando posizione. Il suo stato d’animo già in pezzi crolla definitivamente alla vista della pubblicità di un filo interdentale per cani in tv. Insomma, fuori dall’armadio il mondo va totalmente a rotoli. E le soluzioni per riportare l’ordine sembrano sortire l’effetto contrario. Teresa pensa addirittura di tornare nell’armadio, salvo scoprire che nemmeno il suo rifugio sicuro è rimasto esente da cambimenti.