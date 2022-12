Senso e doppi sensi

Cos’è sensuale? Il nudo no. Il vestito no. Il trasparente non cela niente. Il traspirante non ce l’ha niente. Gli abiti si chiaman abiti poiché ci abiti e spesso ci inviti sotto le mani di persone belle. Quando ricevo complimenti per i miei palindromi, ringrazio e replico come segue. È una questione di doppi sensi. Doppio senso di scrittura e di lettura. Doppio senso nell’accezione di significato plurimo (sovente un po’ maialesco, ma per mestiere m’occupo di fisiologia della riproduzione animale). E poi – se mi si perdona la scarsa modestia – doppi sensi nel senso di sensibilità più accentuata. Tanti anni fa, con l’intento di metter in imbarazzo uno scrittore pieno di sé e non di se, gli scrissi questo palindromo: “Aneli erette micidiali? Ti so per prepositi laidi. Ci metterei lena”. Non capì il palindromo, dichiarò ch’era un brutto anagramma senza senso. Mi faceva il filo ma non tagliò il filo di lana.