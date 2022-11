Senigallia, travolse e trascinò una donna per 8 km: conducente individuato

Senigallia: avrebbe trascinato una donna il conducente individuato oggi, 21 novembre, dalle Forze dell’Ordine. L’anziana era stata trascinata per 8 chilometri dopo essere rimasta incastrata sulle ruote del mezzo nel vano tentativo di salvare il suo cane. Entrambi non ce l’hanno fatta.

Senigallia, conducente trascinò donna per 8 chilometri: ora individuato

All’inizio si era ipotizzato a un’auto, poi gli inquirenti hanno visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Stando alla prima ricostruzione dell’incidente, un primo mezzo avrebbe colpito il cane, mentre un altro veicolo avrebbe colpito la signora e l’avrebbe trascinata per 8 chilometri. L’anziana avrebbe successivamente perso la vita. Infine, un terzo automobilista avrebbe lanciato l’allarme. L’accusa della procura di Ancona è di omicidio stradale.

I fatti si sarebbero svolti vicino alla stazione ferroviaria di Marzocca. Il mezzo avrebbe colpito la donna nel tentativo di evitare il cadavere dell’animale. Purtroppo, però, non c’è stato nulla da fare e il conducente si sarebbe fermato per allertare i soccorsi. L’uomo aveva poi atteso l’arrivo delle forze dell’ordine. Al momento non sono state rese note le generalità della persona individuata dalla Polizia Stradale. Le indagini proseguono per accertare ulteriormente le dinamiche dell’incidente. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri. Ora si attendono ulteriori riscontri da parte delle indagini in corso.

I fatti

I fatti risalgono allo scorso 19 novembre. Un’anziana sta attraversando la statale 16 con il suo cane. Sono le ore 17:30. Il corpo dell’animale è stato trovato sul punto di impatto, mentre l’81enne è stata ritrovata 8 chilometri più avanti. La signora si chiamava Sigrid Tschope. Era di origini tedesche, ma risiedeva da tempo a Senigallia. Purtroppo, il personale sanitario intervenuto sul posto ha potuto solo constatare il decesso. Il corpo è a disposizione dell’autorità giudiziaria presso l’ospedale Torrette di Ancona.

Le indagini hanno fatto riferimento anche alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, che avrebbero ripreso la scena per 8-9 minuti.