La corsa all’Africa della Germania di Olaf Scholz

Più gas, per emanciparsi dalla dipendenza dalla Russia. Più accordi commerciali, per contrastare la penetrazione cinese. E maggiore vicinanza alle truppe all’estero, per sottolineare il ruolo da protagonista sulla scena internazionale. In altre parole, con la sua missione africana Olaf Scholz ha presentato, o ha cercato di presentare, una visione chiara e decisa dell’agenda internazionale di Berlino. A tutti i livelli, insomma, Scholz vuole far capire che la Germania è tornata e che non è solo di diplomazia economica che vive Berlino. L’Africa è la porta dell’Europa sul mondo. La Germania è il centro dell’Europa. E, anche giocando d’anticipo sull’Ue (come successo col gas), Scholz vuole proiettare Berlino in un continente che, complice l’invasione russa dell’Ucraina, sarà sempre più importante sul fronte commerciale, politico, e soprattutto energetico.

Scholz in Senegal a caccia di gas

Prima di recarsi a Davos per il World Economic Forum, Scholz a inizio settimana ha visitato tre Paesi africani. Prima tappa in Senagal, per concordare forniture di gas liquido. Il presidente Macky Sall, che guiderà per l’intero 2022 l’Unione Africana ed è stato invitato al G7 tedesco di Elmau che si aprirà il 26 giugno. Il cancelliere ha confermato che i due governi hanno avviato i colloqui sulle forniture di gas naturale liquefatto (Gnl) dal Senegal alla Germania e all’Europa, che per Berlino possono coprire circa il 7 per cento delle forniture russe.

Come riferisce il quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung, Sall ha ribadito che il suo Paese è molto interessato a rifornire il mercato europeo di Gnl disponendo di notevoli riserve, le terze dell’Africa. Al riguardo, Scholz ha assicurato che le discussioni sulla partecipazione tedesca all’esplorazione di un giacimento di gas nel nord del Paese proseguono alacremente. Allo stesso tempo, come dichiarato sempre dal cancelliere, Berlino intende collaborare con Dakar nel settore delle energie rinnovabili e ampliare la cooperazione nella politica per il clima. Scholz, va detto, si è decisamente mosso in anticipo rispetto al resto dei Paesi europei (Italia esclusa) mentre si avvicina l’inizio dei piani per gli acquisti comuni di gas decisi nel quadro di RePowerEu. Come accaduto con i vaccini, Berlino vuole unire a una strategia di fornitura collettiva un piano autonomo per i rifornimenti. Subordinando l’europeismo al proprio interesse nazionale.

La visita alle truppe in Niger

Il cancelliere si è poi spostato in Niger, per una visita alle truppe tedesche nella base militare di Tillia dove un gruppo di militari della Marina sta addestrando le forze speciali nigerine per la lotta contro il terrorismo islamista nell’ambito della missione Gazelle, attiva dal 2018. Passaggio che rappresenta un’ulteriore svolta nella politica estera tedesca, finora poco attenta all’Africa. A lungo Berlino ha infatti puntato più sulla Cina come partner commerciale, tralasciando gli interessi nelle altre regioni.

Scholz in Sudafrica

Ultima tappa del tour africano è stato il Sudafrica dove Scholz ha incontrato il presidente Cyril Ramaphosa. Il cancelliere ha voluto incontrare il leader di uno Stato che sul fronte della guerra russo-ucraina ha mantenuto una linea di stretta neutralità per fare breccia anche nel campo dei “non allineati”. Dal canto suo il Sudafrica ha dato ampio risalto alle relazioni con la Germania che è secondo partner commerciale del Paese e, nel turismo, la terza fonte unica di arrivi dall’estero. Scholz ha ricambiato definendo Pretoria il partner più importante tra gli Stati africani.