Il senatore Malan di FdI contro l’omosessualità: «La Bibbia dice che è un abominio»

Il senatore Lucio Malan, che fa capo a Fratelli d’Italia, è finito nell’occhio del ciclone dopo le sue esternazione contro l’omosessualità. Durante la trasmissione radiofonica Un Giorno da Pecora, in onda su Rai Radio1, Malan ha parlato della sua posizione contro il ddl Zan, motivo per cui ha deciso di appoggiare l’attività di FdI. Il partito di Giorgia Meloni, infatti, è stato tra quelli principali nel fronte dei no, contro una legge che è poi naufragata. Ma non è finita perché il senatore, tirando in ballo la Bibbia, ha anche detto che «l’omosessualità è un abominio».

Malan sulla Bibbia: «C’è scritto che l’omosessualità è un abominio»

Le parole del senatore Lucio Malan sono destinate a far discutere. Prima ha spiegato che il suo passaggio da Forza Italia a FdI ha un’origine precisa: «Il motivo principale per cui sono passato a FdI? Ad esempio la posizione del governo Draghi sulla legge Zan, a cui io sono contrario». Poi ha citato la Bibbia: «C’è scritto di peggio e in modo anche più esplicito. Non sui matrimoni ovviamente, a cui nessuno aveva pensato duemila anni fa. C’è scritto che l’omosessualità è un abominio, sia nell’Antico che nel Nuovo Testamento». E contro il senatore si sono subito schierati a decine sui social.

Calenda e Carfagna contro Malan

Tra i primi a rispondere alle frasi del senatore Malan c’è stato il partito Azione. Carlo Calenda ha twettato: «Non so come qualificare queste esternazioni. Personalmente le considero indegne e sintomo di una profonda ignoranza. Se le nostre regole derivassero dal Vecchio Testamento non saremmo molto diversi dai talebani. Per fortuna abbiamo avuto il Vangelo e lo Stato laico». E poco dopo anche Mara Carfagna ha voluto dire la sua: «Grazie Malan per aver spiegato perfettamente perché sono in Azione e non più con voi. Nel 2022 chi definisce l’omosessualità un abominio è fuori dal tempo e dalla storia». Con loro anche un’altra senatrice di Azione, Barbara Masini.

Picierno: «Abominevole chi la pensa come Malan»

«Il capogruppo di FdI Lucio Malan: “Sono contrario ai matrimoni gay. Lo dice la Bibbia, omosessualità è definita abominio.” L’unica cosa abominevole è la gente che la pensa come Malan», scrive invece la vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno, che fa parte del Partito democratico. La sfilza di reazioni è destinata ad aumentare ora dopo ora.