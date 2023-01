Vernice al Senato, rilasciati i 3 attivisti fermati: nessuna misura cautelare

Gli attivisti del gruppo ambientalista Ultima Generazione, che ieri hanno imbrattato con vernice arancione la facciata di Palazzo Madama, sede del Senato, sono stati rilasciati. Dei cinque coinvolti nell’azione dimostrativa, una delle più eclatanti per riaccendere il tema del surriscaldamento globale e del cambiamento climatico, ne erano stati fermati tre. Tenuti in custodia, stamattina si è tenuta l’udienza di convalida dell’arresto. «Il giudice», spiega Ilaria Salamandra, legale dei tre fermati, «ha ritenuto di dover convalidare l’arresto, ma non ha accolto le richieste cautelari del pubblico ministero: li ha rilasciati e rimessi in libertà. L’udienza è stata aggiornata e rinviata al 14 maggio»- E intanto loro, Laura, Davide e Alessandro, non si pentono.

Gli attivisti: «Consapevoli dei rischi»

I tre fermati sono Laura, Davide e Alessandro. Dopo l’udienza di convalida, uno di loro ha dichiarato ai giornalisti: «Non ci pentiamo di aver lanciato la vernice contro la facciata del Senato: siamo consapevoli dei rischi legali e li accettiamo. Cerchiamo di far valere le ragioni per cui arriviamo a compiere questi gesti sottolineiamo sempre che sono azioni non violente quelle che facciamo ma chiaramente ci prendiamo le nostre responsabilità e le conseguenze». La legale ha poi parlato del motivo per cui l’accusa ha chiesto l’obbligo di dimora per reato di danneggiamento: «Ritengono che la vernice che è stata gettata su Palazzo Madama possa averlo danneggiato».

Ultima Generazione: «Non abbiamo più tempo»

Sul tema del danneggiamento, però, i tre giovani di Ultima Generazione ribattono: «Non abbiamo deturpato o danneggiato il palazzo, lo abbiamo imbrattato per lanciare un grido di allarme. Non abbiamo più tempo e non siamo noi a dirlo, ma la comunità scientifica mondiale che dobbiamo agire ora perché stiamo andando verso un collasso climatico. Sarà il giudice a decidere se siamo da condannare o se è qualcun altro a dover essere condannato».

Le accuse di La Russa e la risposta: «Noi non violenti»

Ieri erano arrivate le accuse del presidente del Senato, Ignazio La Russa: «Nessun alibi, nessuna giustificazione per un atto che offende tutte le istituzioni e che solo grazie al sangue freddo dei carabinieri non è trasceso in violenza. Il Senato è stato vigliaccamente scelto perché a differenza di Palazzo Chigi, della Camera dei deputati e di altre istituzioni, non ha mai ritenuto fino ad ora di dover creare un area di sicurezza attorno all’edificio». E il collettivo ha risposto con un video su Twitter in cui sottolinea ancora una volta «l’azione pacifica e non violenta, non fatta per portare danni alle persone».