Senato, tensioni tra Berlusconi e La Russa: «Fanc*lo»

Tensioni tra Silvio Berlusconi e Ignazio La Russa, in corsa per la presidenza del Senato della Repubblica. Il leader di Forza Italia non ha nascosto il proprio fastidio, sbattendo i pugni sui banchi e mandando a quel paese La Russa, che si è poi allontanato.

Tensioni tra Berlusconi e La Russa: «Fanc*lo»

In una clip estrapolata dalla diretta dal Senato, si vede Silvio Berlusconi che batte i pugni sul banco e dice «vaffanc*lo» a Ignazio La Russa. Il candidato di Fratelli d’Italia alla presidenza del Senato si allontana subito dopo.

Alle 12 l’aula del Senato ha avviato la cosiddetta ‘chiama’ dei senatori per la prima votazione per il presidente di Palazzo Madama, che avverrà a scrutinio segreto. È eletto chi raggiunge la maggioranza assoluta dei voti degli eletti, pari a 104 voti. Prima dell’inizio della chiama la senatrice a vita Liliana Segre ha voluto rivolgere un ringraziamento alla presidente uscente del Senato Elisabetta Alberti Casellati. «Grazie per il suo lavoro e per la sua amicizia nei miei confronti» ha detto Segre.