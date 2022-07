I dimaiani si prendono l’ufficio di Conte al Senato, Crimi per ora resiste

Giuseppe Conte – Primo Di Nicola. Sarà questa la staffetta che avrà luogo a breve al Senato e precisamente al secondo piano di Palazzo Carpegna dove i dimaiani avranno presto il loro quartier generale. Ebbene sì: quella che ufficiosamente tutti hanno sempre chiamato «la stanza di Giuseppe Conte», ma che ufficialmente è riservata ai collaboratori del Gruppo M5s, sarà assegnata al capogruppo di Italia per il futuro a Palazzo Madama. Il senatore Primo Di Nicola si ritroverà quindi a occupare un ambiente già arredato con mobili color legno e bordeaux, tende nuove e pareti ritinteggiate appena a novembre dello scorso anno. «C’è una scrivania, un tavolo riunioni con quattro posti a sedere, ma anche la tv e addirittura le bandiere istituzionali», racconta a Tag43 chi ha avuto modo di frequentare quella stanza. «Sempre che dal M5s non decidano di volersi portar via il mobilio», ironizza un dimaiano. D’altronde alla Camera hanno fatto così, svuotando integralmente gli uffici persino dei cestini dei rifiuti.

L’assist di Tabacci a Di Maio

A Montecitorio, infatti, i traslochi sono iniziati prima. Anche perché lì il gruppo di Insieme per il futuro si è costituito subito. A Palazzo Madama, invece, l’ostacolo da superare è stato innanzitutto quello di reperire un simbolo, come da regolamento del Senato. Non un problema insormontabile, c’è da dire. Di Maio non ha dovuto fare molti sforzi grazie alla generosità di Bruno Tabacci. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, quando ancora Mario Draghi era in mente dei, già si era fatto in quattro nel tentativo di mettere insieme i responsabili a sostegno di un ipotetico Conte ter. Allora l’impresa fallì, ma con il ministro degli Esteri è andata in porto, tant’è che la neonata compagine ha preso il nome di “Insieme per il futuro-Centro democratico”.

Italia per il futuro ha occupato 100 metri quadri che furono del M5s

A questo punto, però, servono gli spazi per rendere a tutti gli effetti operativo il Gruppo. A quanto apprende Tag43 è stato decisivo il sopralluogo che si è svolto la settimana scorsa con i responsabili tecnici, il questore Antonio De Poli e i due senatori Fabrizio Trentacoste, per Ipf, e Pietro Lorefice, per il M5s, entrambi delegati alla gestione e organizzazione degli spazi. Ed è proprio da quella ricognizione che discenderà la nuova sistemazione dei dimaiani. Con i cinque stelle costretti a cedere il passo. Il Movimento, infatti, perde non solo la cosiddetta stanza di Conte, ma anche altri due ambienti sempre al secondo piano di Palazzo Carpegna, per un totale di circa 100 metri quadri complessivi. E così dovrà traslocare sia il capo del legislativo dei pentastellati per lasciare il posto ai vicepresidenti del nuovo Gruppo e sia l’area video della comunicazione. Un locale quest’ultimo di circa 40 metri quadri che ospiterà in una sorta di open space il personale amministrativo, il legislativo e la comunicazione di Ipf. Non appena, ovviamente, i cinque stelle porteranno via tutta la loro attrezzatura. Come per la Camera anche qui tra ex compagni di viaggio si porrà il tema della coabitazione, visto che sul piano ci sono gli altri uffici del legislativo M5s e nell’ammezzato addirittura l’ufficio comunicazione pentastellato. Ma tant’è.

Vito Crimi, l’ultimo samurai che non lascia l’ufficio

Ora i dimaiani hanno fretta di prendere possesso delle stanze anche perché «al Gruppo va garantita al più presto la piena operatività». A quanto pare al momento prevale un certo fair play tra M5s e Ipf. Anche se dalle parti di Insieme per il futuro non manca una certa soddisfazione nell’aver recuperato proprio il locale ufficiosamente riservato all’ex premier: «Tanto Conte non metteva piede in questo spazio da almeno sei mesi. E poi, almeno sulla carta, era riservato ai collaboratori del gruppo M5s, no?». «Nessuno però riesce a spodestare Vito Crimi della stanza che occupa al primo piano dello stesso Palazzo». Stavolta la stilettata arriva dritta da una fonte M5s a cui non va giù che l’ex viceministro all’Interno conservi uno spazio che risale al periodo della sua reggenza pentastellata. C’è anche chi ha ribattezzato quest’ambiente “bar Crimi” perché, raccontano, «spesso e volentieri è stato punto di ritrovo del vecchio direttivo che faceva capo al senatore Ettore Licheri»: «La nuova squadra a guida Mariolina Castellone in teoria avrebbe dovuto mandare via Crimi che come tutti i senatori semplici avrebbe trovato posto a Palazzo Toniolo», si sibila nei corridoi. «Ma così non è stato». Quella targhetta sulla porta col suo nome, insomma, pare inamovibile. Vedremo se resisterà anche adesso che il M5s ha dovuto cedere spazio ai nuovi arrivati. Chissà, magari qualcosa potrebbe cambiare e costringere l’ex reggente a dire addio al comodo divano e alle due librerie a muro. Oltre che, naturalmente, al tavolo da lavoro e alle due poltrone.