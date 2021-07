Sto bene, ma nel complesso

La corsa alla semplificazione e il lancio della sinossi diverranno presto discipline olimpiche. Un mio amico ha chiamato il cane Bignami. Ascoltami: Una storia semplice di Sciascia è un magnifico arzigogolo («E che, vado di nuovo a cacciarmi in un guaio, e più grosso ancora?». Riprese cantando la strada verso casa). Non spiegarmi, sto bene ciancicata. L’amore è cortesemente richiesto senza fatica alcuna e che tutto vada liscio. Tempi duri per noi fanatiche del ginepraio cardiaco. Bando alle bandelle. Ah, l’enorme potere dei fascettisti. Anagramma: “Non è fascetta sul libro / Fosca libertà nel sunto”. Tutta ‘sta smania di sentir musica di sintesi, di sintetizzatori. Semplice per forza. Eppure il complesso suona così bene.