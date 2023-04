Selvaggia Lucarelli contro il ministro Lollobrigida: «Chiede di lavorare nei campi ma si è laureato dal divano»

Il governo al Vinitaly fa incetta di critiche. Dopo il «liceo del Made in Italy» di cui hanno parlato la premier Giorgia Meloni e la ministra del Turismo Daniela Santanchè, sono le frasi di Francesco Lollobrigida, titolare del ministero dell’Agricoltura, a richiamare polemiche. Nel difendere il lavoro agricolo, infatti, Lollobrigida ha invitato «chi è sul divano a prendere il reddito di cittadinanza» a darsi una mossa e lavorare nei campi, perché «non è svilente». Frasi che hanno richiamato l’attenzione di Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima, su Twitter, ha postato il curriculum del ministro e ironizzato: «Si è laureato dal divano».

L’attacco di Selvaggia Lucarelli: «Si è laureato dal divano di casa»

Selvaggia Lucarelli twitta: «Ma quindi il ministro Lollobrigida, quello per cui anziché stare sul divano col reddito di cittadinanza i giovani dovrebbero andare nei campi, si è laureato dal divano di casa all’università telematica Cusano». L’attacco al ministro non piace a tutti. C’è chi la critica per aver sminuito la laurea telematica e chi, invece, accusa Lollobrigida dicendo che nel suo curriculum «non vede l’esperienza sui campi». Il tweet della giornalista arriva poche ore dopo un altro attacco, in quel caso a Giorgia Meloni, definita «quella che vuole il liceo MADE IN ITALY», che si è «diplomata al liceo linguistico».

Ma quindi Il ministro Lollobrigida, quello per cui anziché stare sul divano col reddito di cittadinanza i giovani dovrebbero andare nei campi, si è laureato dal divano di casa all’università telematica Cusano. 😉 pic.twitter.com/R0qgtHAwiC — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) April 4, 2023

Cos’ha detto il ministro Lollobrigida

Il ministro Lollobrigida dal Vinitaly aveva parlato del lavoro nell’agricoltura: «C’è bisogno di immigrazione legale e il primo nemico è quella illegale e c’è bisogno di combattere i clandestini. C’è la volontà di organizzarli seriamente cercando di rapportarci con le nazioni di provenienza dei migranti, facendo informazione e formazione ma prima di fare questo dobbiamo mettere tutti gli italiani che sono in condizione di lavorare di farlo perché voglio lanciare una messaggio chiaro lavorare in agricoltura non è svilente». Poi la frase incriminata: «Lo dico a chi è sul divano mentre prende il reddito di cittadinanza».