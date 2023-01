Selvaggia Lucarelli attacca Madame: «Non ci interessa la supercazzola sui vaccini»

Prima le indagini sulla vicenda legata al falso green pass, poi le sue spiegazioni su Instagram che non hanno affatto convinto i fan. Su Madame si è abbattuto un vero e proprio ciclone, da quando diverse settimane fa il suo nome è stato inserito all’interno dell’inchiesta dei falsi vaccini, su cui indaga la Procura. La cantante si è difesa con un post sul proprio profilo in cui racconta la sua versione. Contro di lei si sono scagliati in tanti, tra cui anche Selvaggia Lucarelli. La giornalista su Instagram e Twitter ha commentato la vicenda con tono piccato, parlando di «post confuso» e di «supercazzola».

Lucarelli contro Madame: «La sua supercazzola non ci interessa»

Due i tweet scritti da Selvaggia Lucarelli, seguitissima sui social, contro Madame. Nel primo scrive: «Ho letto il lungo e confuso post di Madame su Instagram. Qualcuno le spieghi che della sua supercazzola sulle paure dei vaccini non ci interessa nulla. Il problema è se abbia o no esibito un greenpass falso e in più occasioni, perché di questo è accusata». La giornalista poi continua con un altro commento: «Tra l’altro confessa di non aver mai fatto alcun vaccino obbligatorio e, guarda caso, di aver deciso di vaccinarsi proprio un attimo prima di scoprire di essere indagata (e quindi di averlo iniziato a fare un attimo dopo la notifica). Era meglio continuare a tacere».

Qualcuno spieghi a Madame che della sua supercazzola sulle paure dei vaccini non ci interessa nulla. Il problema è se abbia o no esibito un greenpass falso e in più occasioni, perché di questo è accusata. Fine. https://t.co/VFxu1UhQV0 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) January 4, 2023

Lucarelli insiste su Instagram: «Come andava a scuola?»

Nelle storie di Instagram, inoltre, la giornalista insiste aggiungendo altre domande e considerazioni. «Ma poi le scuole dell’obbligo senza vaccini come le ha fatte?», chiede Lucarelli. E ancora: «E aggiungo: ammette di aver preso cortisone e antibiotici, quindi quando serve la medicina tradizionale va bene. E tra l’altro non parliamo di due medicini non proprio light. Chissà che non le siano servite per lavorare, perché notoriamente in caso di necessità si superano tante paure». Tutto poi riassunto in un unico posto, che fonde i tweet e le stories e si chiude così: «Era meglio continuare a tacere. Perché le stupidaggini sono dei pericolosi focolai: tendono a riprodursi velocemente e a sfuggire di mano. E mi sembra questo il caso».