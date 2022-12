Selvaggia Lucarelli: «Gli haters? Ho rischiato di più tra i corridoi di Ballando»

Selvaggia Lucarelli, giornalista e giurata di Ballando con le stelle, ha affermato di essere delusa dal comportamento di Guillermo Mariotto e Fabio. «È stata un’edizione catastrofica dal punto di vista umano. Lorenzo concorrente? Un errore», ha commentato in un’intervista al Corriere della Sera con riferimento alla partecipazione del compagno Lorenzo Biagiarelli.

Selvaggia Lucarelli commenta l’edizione 2022 di Ballando con le Stelle

Selvaggia Lucarelli ha confessato che la sua inflessibilità deriva «dai nove anni passati dalle suore, dall’asilo alla terza media». «Lì respiravo sempre questo atteggiamento molto giudicante, così io stessa sono sempre lì a chiedermi se sto peccando o se sto facendo del bene, se sarò punita o se mi meriterò la beatitudine eterna», ha aggiunto. Si è quindi concentrata sull’edizione appena conclusa di Ballando con le Stelle stilando una top3 delle persone che l’hanno delusa: Mariotto, che quest’anno ha trovato sgarbato e allineato, Canino, perché non gli ha mostrato la solidarietà che si aspettava, e in generale l’impianto del programma. «Tutti molto generosi anche con concorrenti poco dotati nel ballo e inspiegabilmente ostili solo con me e Lorenzo», ha spiegato.

Nel programma ci sono sempre state idee diverse e anche fazioni, ha continuato, ma quest’anno «sembrava che tutti dovessero zittirmi, insultarmi e mortificarmi: dalla giuria a chi era seduto ai tavoli di fronte fino alla gente in sala guidata dallo scalda pubblico». Quanto alla sua presenza nel programma l’anno prossimo, ha affermato che «siamo rimasti d’accordo che ci sentiremo a gennaio».

Selvaggia Lucarelli e gli haters

La giornalista ha poi affrontato la questione haters rispondendo così a chi le ha chiesto se ci si abitua alla loro presenza: «No, ma ai miei livelli ormai c’è un forte margine di accettazione. Il singolo individuo insultante ormai non merita più un’attenzione particolare, mi preoccupa di più l’odio organizzato, alimentato da capipopolo squilibrati, come le chat dei no vax». Quanto alla paura fisica, «sotto casa mi guardo intorno e sto attenta a chi mi passa accanto ma mi sa che ho rischiato di più nei corridoi di Ballando quest’anno».