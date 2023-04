Selvaggia Lucarelli via da Ballando con le Stelle? Lei: «Non so niente»

Con un’Instagram story, Selvaggia Lucarelli commenta le voci che si stanno susseguendo sui social in queste ore secondo cui non sarà più nella giuria di Ballando con le Stelle. Secondo questi rumors, al suo posto dovrebbe subentrare Barbara D’Urso.

Selvaggia Lucarelli via da Ballando con le Stelle?

Con un secco «Non so niente», la giornalista mette a tacere le indiscrezioni che in queste ultime ore la vorrebbero fuori dalla prossima edizione dello show di Milly Carlucci. La giurata ha pubblicato una storia rispondendo ad un follower che gli aveva chiesto chiarimenti sul suo futuro nel programma Rai: «Ho letto, avevo già sentito alcune voci, la verità è che non so assolutamente niente». E ancora: «A proposito invece di voci su sostituzioni, i nomi – veri o no che siano – non mi riguardano, non è il mio programma».

Tra i nomi che si fanno al posto della giurata che per ben 7 anni ha partecipato a Ballando con le stelle c’è quello di Barbara D’Urso, ma intanto dalla diretta interessata nessuna smentita né conferma su questa possibilità.

«Nessuno è insostituibile nella vita, figuriamoci in tv»

La Lucarelli è certa però che tutto può succedere: «Voglio però dire una cosa: conosco molto bene il mio valore nel programma, ma ritengo anche che nessuno sia insostituibile. Nella vita figuriamoci in tv». Per sapere quello che effettivamente succederà dovremmo aspettare la prossima stagione del programma. Proprio pochi giorni fa, Milly Carlucci aveva rivelato in un’intervista a Superguidatv di non avere alcuna inimicizia nei confronti della giornalista e di non aver ancora iniziato ad organizzare la prossima stagione di Ballando. Sembra però che gli altri quattro giurati, vale a dire Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto e Carolyn Smith, rimarranno nella trasmissione.