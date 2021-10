Tapiro ad Ambra: Selvaggia Lucarelli contro Striscia la notizia e Vanessa Incontrada

Selvaggia Lucarelli con un post su Facebook attacca Striscia la notizia e la consegna del tapiro ad Ambra Angiolini da parte di Valerio Staffelli dopo la notizia della rottura con Massimiliano Allegri. «Quello che ho visto ieri non mi è piaciuto», ha scritto Lucarelli. «Ieri il tapiro consegnato vis à vis non era una sorpresa, aveva più il sapore di un agguato». «C’era una donna che non stava solo vivendo la fine di una storia, ma la stava vivendo da personaggio pubblico, con la sua intimità sbattuta sui giornali e particolari mortificanti», continua il post. «Un tradimento, la fine di un amore sono già dolori affrontati tra le pareti di casa, figuriamoci se se ne parla anche ai semafori. Non fa meno male, se sei famosa da quando avevi 14 anni, no. Il presentarsi sotto il posto di lavoro di questa donna con un microfono e infierire con battute da bar (“mica lui la tradisce con Dybala?”), ridacchiare, trattare la faccenda come fosse una rissa tra soubrette, ricordate che lui – il maschio alfa – le donne le tradisce con virile serialità, mi è parso davvero crudele. Per giunta, col morto ancora caldo».

Rottura Ambra-Allegri: Lucarelli dopo Staffelli critica anche Vanessa Incontrada

Selvaggia Lucarelli ne ha anche per Vanessa Incontrada, alla conduzione con Alessandro Siani. «Quante volte ti abbiamo sentito lamentare della crudeltà dei media, cara Vanessa. Dei media che sfruculiano la tua vita privata, che giudicano il tuo corpo. Ieri potevi tirarti fuori da questa trattazione così spietata della vicenda. Tendere una mano ad @ambraofficial. E invece non solo grasse risate, ma già che c’eri hai pure mandato un saluto all’allenatore, come se si fosse appena usciti da una gag, anziché dal girare il coltello in una ferita aperta».

Rottura Ambra-Allegri: Jolanda Renga in difesa della madre contro Striscia

La consegna del tapiro ad Ambra Angiolini aveva fatto arrabbiare Jolanda Renga, figlia dell’attrice e del cantante Francesco Renga. «Oggi la mia mamma ha ricevuto un tapiro in seguito alla pubblicazione di vari articoli sulla fine della sua relazione, ma il motivo non mi è chiaro. So bene che, in quanto personaggio pubblico, secondo alcuni è giusto che la sua vita, anche quella privata, venga sbandierata ai quattro venti ma è davvero necessario infierire?», ha scritto sui social la 17enne. E ancora: «Perché venire da lei a Milano? Perché non andare a Torino? Perché si è fidata della persona con cui stava e con cui ha condiviso 4 anni della sua vita? Anche se questa persona alla fine si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia, e tradisce in ogni senso possibile?».

La risposta di Ambra alla figlia Jolanda

Ambra Angiolini ha risposto alla figlia in un post condiviso tra le Instagram Stories: «Gentile e coraggiosa, la mia stella», ha scritto Ambra in un post corredato dalla foto di Jolanda da piccola, di fatto ringraziandola del sostegno.