Selvaggia Lucarelli aggredita da un no vax al Circo Massimo

Selvaggia Lucarelli è stata aggredita ieri a Roma, nel corso della manifestazione dei no Green Pass che si è tenuta sabato 20 novembre al Circo Massimo. A renderlo noto è lei stessa su Twitter: «Ieri sono andata al Circo Massimo per la manifestazione no vax con cappello, occhiali, mascherina. Nessuno sapeva chi fossi. Per il solo fatto di chiedere “Perché è qui oggi?” sono stata aggredita in ogni modo possibile (denuncerò)». A corredo un breve video, in cui una persona le dice «Te ne vai», prima di colpire con la testa la telecamera.

Ieri sono andata al Circo Massimo per la manifestazione no vax con cappello, occhiali, mascherina. Nessuno sapeva chi fossi. Per il solo fatto di chiedere “perché è qui oggi?” sono stata aggredita in ogni modo possibile (denuncerò). Presto il video integrale su @DomaniGiornale pic.twitter.com/9KYg6MvmP8 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) November 21, 2021

Selvaggia Lucarelli: «La testata era a me»

«Ah, e forse non è chiaro. La testata era a me», ha precisato Selvaggia Lucarelli in un tweet successivo. «Non c’era folklore ma un altro tasso di aggressività», ha risposto a un altro utente di Twitter, sottolineando come i no vax abbiano «voglia di picchiare, aggredire, sfogarsi». Il filmato, di pochi secondi, «è ancora niente» rispetto a quello che la giornalista si appresta a mostrare e che, come annunciato, sarà oggetto di denuncia.

Selvaggia Lucarelli, la frecciata alle forze dell’ordine

Nel video si vede un uomo sferrare la testata, dopo averla insultata. Come riporta Fanpage, l’autore dell’aggressione sarebbe Roberto Di Blasio. insegnante di pugilato e fervente sostenitore della causa no Green Pass, presenza fissa delle manifestazioni contro il certificato verde. L’uomo sarà denunciato da Lucarelli per l’aggressione subita ieri. «Aggiungo che tutto questo è stato possibile grazie alla totale assenza delle forze dell’ordine nell’area del Circo Massimo (erano solo fuori, ben distanti dai manifestanti)», ha scritto Selvaggia Lucarelli nei commenti.

Selvaggia Lucarelli, l’ultima giornalista aggredita

Non è la prima volta che si verificano episodi del genere nel corso delle proteste contro l’obbligo di certificazione verde sul posto di lavoro e, più in generale, nei confronti del vaccino. A fine agosto il videogiornalista Francesco Giovannetti di Repubblica era stato minacciato di morte e preso a pugni alla manifestazione indetta da insegnanti e personale ATA davanti al Ministero dell’Istruzione, a Roma. A novembre erano stati presi a calci e pugni Saverio Tommasi di Fanpage, insieme al suo operatore. E sempre nel corso di questo mese è stato preso a testate un giornalista del quotidiano triestino Il Piccolo.