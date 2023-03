Selfie con Maria De Filippi alla camera ardente di Costanzo: l’autore si è tolto dai social

Tutta l’Italia si è scagliata contro l’uomo che ha chiesto un selfie a Maria De Filippi alla camera ardente di Maurizio Costanzo. L’autore ha quindi pensato di eliminarsi dai social a seguito delle critiche subite.

Le critiche all’autore del selfie con Maria De Filippi

L’uomo che ha chiesto e ottenuto una foto a Maria De Filippi al funerale del marito Maurizio Costanzo è stato preso di mira dalle critiche per la sua scelta inopportuna. Tantissimi utenti sui social hanno espresso il loro disappunto per l’episodio. Anche alcuni volti famosi della televisione si sono scagliati contro il protagonista del selfie. In particolar modo, Selvaggia Lucarelli ha pubblicato il video del momento incriminato con questo commento: «Il selfie con la vedova famosa. Non perdo neppure tempo a dire qualcosa su quella gente perché ci somiglia più di quanto crediamo, ma penso a Maria De Filippi e all’enorme sforzo di dare a chi chiede con violenza, in quelle ore in cui hai dato fondo anche alle riserve. Per me era un vaffan…. al primo telefono che vedevo».

Il post di Michele Dalai

Un’altra critica è stata fatta su Facebook da Michele Dalai, amministratore delegato della squadra parmense Zebre Rugby, che ha viaggiato sulla stessa carrozza ferroviaria dell’uomo riportando le conversazioni che aveva al telefono: «Sono in treno con il tizio che si è fotografato con Maria De Filippi. Lo so perché continua a parlarne al telefono tra un ‘voglio morire’, un ‘non mangio più’ e una risata. Gli hanno anche proposto di monetizzare il fattaccio. Ha messo una mascherina chirurgica per non farsi riconoscere. In due ore di viaggio ha affrontato mille temi e fatto seimila ipotesi sulle cose mirabolanti che potrebbero accadergli, per esempio grazie a un suo amico dirigente delle Poste sa che non deve rispondere a domande di Striscia la Notizia né a quelle delle Iene. In tutto ciò nemmeno per un secondo ha detto di aver fatto una stronzata. Non una volta. Ora però dice che non ha mai avuto tante visualizzazioni».