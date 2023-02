Sei Nazioni 2023, oggi Italia-Francia: orario, arbitro, formazioni e dove vederla

Tutto pronto per l’esordio dell’Italia nel Sei Nazioni 2023 di rugby. Oggi 5 febbraio, alle 16 in diretta su Sky Sport Uno e in chiaro su Tv8, gli Azzurri affronteranno allo Stadio Olimpico di Roma la temibile Francia, detentrice del trofeo. Outsider della palla ovale, la Nazionale del ct Kieran Crowley proverà a farsi valere in un torneo che la metterà di fronte alle migliori compagini del nostro continente. Avversari dell’Italia saranno, oltre ai transalpini oggi, l’Inghilterra, il Galles, l’Irlanda e la Scozia. In programma fino al prossimo 18 marzo, vedrà i nostri due volte in trasferta e ben tre volte in casa. Arbitro della partita odierna sarà il britannico Matthew Carley con assistenti Nic Berry e Jordan Way. Al Tmo, controparte rugbistica del Var nel calcio, Ben Whitehouse.

Sei Nazioni 2023, Italia-Francia: le anticipazioni del match di oggi 5 febbraio 2023 su Tv8

L’incontro di oggi all’Olimpico di Roma sarà il numero 48 fra le due squadre, il 21esimo nel nostro Paese. In palio anche il Trofeo Garibaldi, che si assegna dal 2007 grazie al risultato del match giocato nel Sei Nazioni. Per l’Italrugby sarà la 23esima partecipazione alla competizione, dove vanta uno score di 13 vittorie (di cui sette contro la Scozia), un solo pareggio e ben 101 sconfitte. Per quanto riguarda le gare con la Francia, l’ultimo successo azzurro risale al 2013. «Cercheremo di mostrare la nostra migliore versione», ha detto l’allenatore neozelandese degli Azzurri Crowley. «Stiamo cercando di costruire la nostra identità, ma affronteremo i campioni in carica. Faremo del nostro meglio».

L’allenatore ed ex campione del mondo con gli All Blacks ha anche fornito i primi dettagli sulla formazione. Il triangolo allargato vedrà la presenza di Ange Capuozzo con Pierre Bruno e Tommaso Menoncello, titolare con la Nazionale per la prima volta dal Tour Estivo del 2022. I due centri azzurri saranno Juan Ignacio Brex e Luca Morisi, mentre in mediana spazio per il duo Tommaso Allan e Stepher Varney, alla terza partita consecutiva da titolari. Per quanto riguarda la terza linea, maglia da titolare per il capitano Michele Lamaro con Sebastian Negri e Lorenzo Cannone. In seconda linea il fratello di Lorenzo, Niccolò, farà coppia con Federico Ruzza, mentre in prima dovrebbero giocare Danilo Fraschetti, Simone Ferrari e Giacomo Nicotera.

Dove vedere tutti i prossimi match dell’Italia del rugby

Italia-Francia sarà il primo dei cinque match degli Azzurri al Sei Nazioni 2023. La Nazionale scenderà in campo nuovamente domenica 12 febbraio alle 16 contro l’Inghilterra. Si rientrerà nuovamente nel nostro Paese sabato 25 febbraio alle 15.15 per il match casalingo contro l’Irlanda. Il 12 marzo, sempre alle 15.15, arriverà in Italia il Galles, prima dell’ultima partita sabato 18 marzo contro la Scozia alle ore 16. Tutte le partite saranno in diretta su Sky Sport Uno e in chiaro su Tv8.