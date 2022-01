Sei mai stata sulla luna? stasera su Rai1: trama, cast e curiosità sul film

Raoul Bova, Liz Solari e Neri Marcorè. Oltre a Nino Frassica, Sergio Rubini e Sabrina Impacciatore. Stasera 12 gennaio, alle 21,20 su Rai1, saranno protagonisti di Sei mai stata sulla luna?, film del 2015 di Paolo Genovese. Comicità e sentimento si mescolano assieme per una storia in grado di divertire e allo stesso emozionare e far riflettere. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Sei mai stata sulla luna?, trama e cast del film stasera 12 gennaio 2022 su Rai1

La storia inizia con Guia (Liz Solari), affascinante ragazza italo-spagnola che dirige una prestigiosa rivista di moda fra Milano e Parigi. Con lei anche la fidata assistente Carola (Giulia Michelini) e il compagno Marco (Pietro Sermonti), la cui ambizione lo rende uno sgarbato opportunista. La vita della giovane protagonista prende una strana piega quando, alla morte del padre, si trova erede di una vecchia fattoria in Puglia, luogo in cui non mette piede dall’infanzia. Qui vivono ancora il cugino Pino (Neri Marcorè), affetto da ritardo mentale, e Renzo (Raoul Bova), fattore affascinante ma dai modi rozzi.

Giunta controvoglia nel Meridione, convinta di liberarsi presto della fattoria, Guia si rende però conto che la sua esistenza è solo lontanamente appagante. Lontana dalla frenetica Milano, la giovane scopre il lato umano e sentimentale della vita, grazie anche alla presenza dei cittadini del piccolo paese. Sono il parroco Paolo (Rolando Ravello), i baristi Delfo (Sergio Rubini) e Felice (Emilio Solfrizzi) e la romantica Mara (Sabrina Impacciatore). Oltre a loro ci sono anche il contadino Oderzo (Nino Frassica), il notaio Dino (Dino Abbrescia) e il macellaio Rosario (Paolo Sassanelli). Tutti insieme influiranno molto sulla vita di Guia, che arriverà a sovvertire la sua intera esistenza.

Sei mai stata sulla luna?, le curiosità sul film stasera 12 gennaio 2022 su Rai1

Come detto, Paolo Genovese ha riunito un cast di stelle per il suo Sei mai stata sulla luna?. Oltre a Raoul Bova, Liz Solari e le altre celebrità italiane, il film vanta anche un importante cameo. È presente infatti anche l’attrice e modella greca Anna Rezan, già nota per aver recitato al fianco di Roberto Benigni ne La commedia di Amos Poe, film documentario sulla Divina Commedia di Dante Alighieri. Secondo Imdb, l’attrice sarebbe arrivata in Italia da New York solo per partecipare alle riprese, dove ha interpretato il ruolo di una supermodella americana.

Il film di Paolo Genovese ha ricevuto il plauso della critica anche per quanto riguarda la canzone originale. Il brano omonimo, opera di Francesco De Gregori, ha infatti ottenuto la candidatura ai David di Donatello e ai Nastri d’Argento, portando a casa in questo secondo evento anche il premio finale. Per quanto riguarda le location, gran parte del film è girato in Puglia, con il set che si è spostato spesso fra diversi paesi della regione. La troupe ha realizzato le scene a Nardò e Galatina in provincia di Lecce, a Crispiano (dove si trova la masseria della protagonista) e Martina Franca in provincia di Taranto e a Brindisi.