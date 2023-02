Sei donne – Il mistero di Leila stasera su Rai1: trama e cast della serie

Psicologia, riscatto e determinazione sono protagonisti morali di Sei donne – Il mistero di Leila, nuova serie in onda da stasera 28 febbraio, alle 21.25 su Rai1. La trama ha inizio con la sparizione di una ragazzina e del suo patrigno in circostanze misteriose. Il caso finisce in mano alla pm di Taranto che però si sta riprendendo ancora da un passato da alcolista. Il giallo si intreccia però con la storia di sei donne, ciascuna con i propri problemi e segreti fra amore, fragilità e ostinazione. Nel cast Maya Sansa, Alessio Vassallo e Maurizio Lastrico. La serie conterà sei puntate per tre appuntamenti che usciranno a cadenza settimanale. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Sei donne – Il mistero di Leila, trama e cast della serie da stasera 28 febbraio su Rai1

La trama delle prime due puntate in onda stasera

Il primo episodio della serie si apre con un focus su Anna Conti (Maya Sansa), pm della procura di Taranto. Oggi stimata professionista con una carriera autorevole, ha dovuto affrontare sfide ardue a seguito di forti problemi personali. Nasconde a tutti infatti un passato nell’alcolismo, sorto soprattutto dopo il naufragio del suo matrimonio. Per questo è dura nelle relazioni e nei rapporti di lavoro, soprattutto nei confronti del nuovo ispettore Emanuele Liotta (Alessio Vassallo). I due si ritrovano a collaborare sulla sparizione di Leila (Silvia Dina Pacente), ragazzina orfana di madre, svanita nel nulla assieme al patrigno Gregorio (Maurizio Lastrico). Il suo mistero però coinvolge altre sei donne, ognuna con oscuri segreti. La prima a essere interrogata è Michela (Ivana Lotito), sorella della madre di Leila.

Una ragazza e il suo patrigno sono scomparsi nel nulla. Anna Conti li sta cercando e non ha alcuna intenzione di arrendersi. #SeiDonne – Il mistero di Leila. Da domani, martedì #28febbraio, in prima serata su Rai1 e in streaming su RaiPlay. pic.twitter.com/hBhweTuOdn — Rai1 (@RaiUno) February 27, 2023

Nel secondo episodio di Sei donne – Il mistero di Leila, il rapporto fra Emanuele e Anna si inasprisce sempre più, tanto che il primo chiede di essere esonerato dall’incarico. Dal canto suo, la procuratrice sente di aver bisogno di lui e per questo decide di raccontargli parte del suo passato. Sperando di convincerlo a restare, gli svela i suoi problemi con l’alcool e la fine del suo matrimonio, aprendosi per la prima volta a un esterno. Nel frattempo, in procura arrivano alcune immagini che sembrano ritrarre Gregorio a Bari. Anna si fionda subito sul posto assieme ad Emanuele, chiedendo a Michela di accompagnarla. È convinta infatti che possa risultare fondamentale per l’esito delle indagini, soprattutto se dovesse rivelare i rapporti con il cognato.

Il cast della serie con tutti i personaggi più importanti

La serie Rai Fiction proseguirà nelle prossime due settimane con altre quattro puntate che inseriranno altri personaggi con varie sfaccettature. La narrazione coinvolgerà l’allenatrice di atletica di Leila, Alessia (Denise Tantucci), la vicina di casa Viola (Isabella Ferrari) e Aysha (Cristina Parku), migliore amica della ragazzina. Fondamentali risulteranno anche Roberto (Pier Giorgio Bellocchio), ex marito di Anna, e Marcello Trifoni (Gianfelice Imparato), procuratore capo che ha un rapporto particolare con la protagonista. Alla regia della serie c’è Vincenzo Marra, già dietro la macchina da presa di L’ora di punta e I ponti di Sarajevo. Il soggetto e la sceneggiatura sono invece opera di Ivan Cotroneo e Monica Rametta, che di recente hanno diretto Laura Pausini: Piacere di conoscerti incentrato su vita e carriera della cantante. Location di Sei donne – Il mistero di Leila sono state Taranto, Polignano a Mare e Monopoli, oltre a Brindisi e Fasano.