Pd, Schlein presenta la nuova segreteria: da Majorino a Zan ecco i nomi

Ha scelto una diretta Instagram Elly Schlein per presentare la nuova segreteria Pd, niente conferenza stampa e domande dei giornalisti. «Non è mai facile fare delle scelte, questo è solo l’inizio, la composizione di una quadra molto solida e preparata alle sfide che ci aspettano», ha detto la leader dem. «Non mancherò di individuare le modalità per valorizzare tutte le competenze». La squadra che guiderà il Pd, messa a punto dopo ore di trattative con Stefano Bonaccini e la minoranza, si allarga a 20 posti e non prevede vice-segretari. Il modello, come anticipato, è quello del governo ombra. «È una squadra di grande qualità», ha sottolineato Schlein, «specialmente se confrontata con chi oggi è al governo, che sfideremo su ognuno di questi terreni, continueremo a voler essere un problema per il governo di Giorgia Meloni».

La composizione della segreteria dem targata Schlein

Il nuovo organo di governo del Nazareno è composto da 10 donne e 10 uomini. In segreteria entra la corrente Base riformista guidata dall’ex ministro della Difesa Lorenzo Guerini con Alessandro Alfieri che si occuperà di riforme e Pnrr. Il sottosegretario alla presidenza dell’Emilia-Romagna e braccio destro di Bonaccini Davide Baruffi è delegato agli Enti locali. Marta Bonafoni, vicina alla segretaria, è coordinatrice e si occuperà di Terzo settore e associazionismo. Bonafoni, giornalista e consigliera regionale del Lazio, finora è sempre stata eletta da “esterna” nelle liste civiche a sostegno del candidato di centrosinistra, Zingaretti prima e Alessio D’Amato poi, portando avanti le istanze femministe, ambientaliste e più marcatamente di sinistra. L’ex sindaca di Crema Stefania Bonaldi del cerchio magico di Schlein ha la delega a Pa, professioni e innovazione. Annalisa Corrado, ingegnera meccanica, esperta di transizione ecologica, attivista per la giustizia climatica e autrice del libro Le ragazze salveranno il mondo alla conversione ecologica, clima, green economy e agenda 2030.

Entrano D’Attorre, Majorino e Maria Cecilia Guerra

Di Università si occuperà Alfredo D’Attorre, un tempo emanazione del pensiero bersaniano, e primo della Ditta a lasciare il Pd. Il fedelissimo Marco Furfaro sarà responsabile delle iniziative politiche del Pd, del welfare e del contrasto alle diseguaglianze. L’economista Maria Cecilia Guerra, ex sottosegretaria all’Economia e viceministro del Lavoro, invece, delle politiche del lavoro. L’eurodeputata Camilla Laureti sostenitrice di Schlein è la responsabile delle Politiche agricole e alimentari. Di Partecipazione e formazione politica si occuperà Marwa Mahmoud, consigliera di Reggio Emilia e fondatrice del movimento Italiana senza cittadinanza. L’ex candidato governatore in Lombardia Pierfrancesco Majorino sarà responsabile delle Politiche migratorie e diritto alla casa. La deputata Irene Manzi ha la delega a Scuola, istruzione, infanzia e povertà educativa.

Misiani all’Economia e Provenzano agli Esteri

Antonio Misiani, ex viceministro al Tesoro e commissario Pd in Campania, si occuperà di Economia, finanze, imprese e infrastrutture. L’ex ministro del Sud Giuseppe Provenzano di Esteri, Europa e cooperazione internazionale. A Vincenza Rando, presedente della sezione modenese di Libera, va la delega al contrasto alle mafie, legalità e trasparenza. Mentre a Sandro Ruotolo quella dell’informazione, cultura e memoria. Marco Sarracino si occuperà di coesione territoriale, sud e aree interne, mentre Marina Sereni, ex vicepresidente della Camera, di diritto alla salute e sanità. Debora Serracchiani sarà alla giustizia, Alessandro Zan ai diritti mentre Igor Taruffi, Sinistra italiana, assessore in Regione Emilia-Romagna al welfare, politiche giovanili e montagna, si occuperà di organizzazione del Pd.

Gaspare Righi capo segreteria e Flavio Alivernini responsabile comunicazione

Schlein ha poi nominato Gaspare Righi come capo della segreteria nazionale e Flavio Alivernini come responsabile alla comunicazione del Partito democratico. Si tratta di due fedelissimi della segretaria: il primo le è stato vicino fin dagli esordi in politica, ed è la figura di cui la leader si fida maggiormente, il secondo è il suo portavoce.