Pd: Bonaccini-Schlein, il possibile derby emiliano per la segreteria

Un derby emiliano per il futuro del Partito democratico. Certo, in mezzo possono inserirsi outsider alla Dario Nardella, mentre altre candidature sono già in campo, come quella di Paola De Micheli, che ha giocato d’anticipo annunciando la volontà di correre per la segreteria. Ma a tre mesi dalle primarie, la sfida vera è quella tra il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e la sua ex vice nella giunta, Elly Schlein.

L’uomo della ditta contro la movimentista

Stessa regione d’elezione, ma diversa estrazione politica e socio-culturale. Da Campogalliano, provincia modenese, arriva Bonaccini, con il suo bagaglio di uomo di partito, prima pupillo di Pier Luigi Bersani, poi pretoriano di Matteo Renzi. Più poliglotta e dal piglio movimentista Schlein, nata a Lugano, con la prima esperienza nelle Istituzioni da eurodeputata, eletta nel Pd tendenza Civati, dopo l’organizzazione di OccupyPd. Sono quindi due mondi lontani anche come visione, per quanto siano stati fianco a fianco nella giunta dell’Emilia-Romagna. Peraltro Schlein non è nemmeno tesserata del Pd e, nonostante tutti diano per scontata la sua corsa, da quanto si apprende lei parteciperà solo a primarie veramente aperte. Altrimenti è pronta a opporre il gran rifiuto con tutti gli annessi e connessi. D’altra parte, a Largo del Nazareno garantiscono che sarà fatto di tutto per aprire le porte a chi vuole accorrere ai gazebo. «Abbiamo modificato lo statuto per farla partecipare, non chiudiamo certo ora…», spiega una fonte interna a Tag43.

L’unico a gongolare è Guerini che considera Bonaccini un renziano 2.0

Così, definiti i blocchi di partenza, è iniziata la guerra sotterranea con i capicorrente che in realtà sbuffano, infastiditi, per due profili troppo anomali per i loro gusti. L’unico che gongola è Lorenzo Guerini, capo di Base riformista, l’area degli ex renziani rimasti nel Pd: Bonaccini è considerato un loro uomo, anche se il governatore è intenzionato a smarcarsi dall’etichetta di renziano 2.0 che gli viene affibbiata dai detrattori. Di sicuro Guerini, a braccetto con l’ex ministro Luca Lotti e i non eletti Andrea Marcucci e Alessia Morani, è pronto a sostenere ventre a terra la candidatura di Bonaccini.

La rete degli amministratori: da Decaro a Ricci e Giani

La tela del “governatore” però si estende anche altrove, cercando di acciuffare consensi tra gli amministratori locali, in testa il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio Decaro. Un fortino importante nel cuore del Mezzogiorno. Proprio quel meridione dove si sta strutturando la corrente dei cacicchi alla Vincenzo De Luca in un asse, inedito, con Michele Emiliano. La tentazione, prima di tutto deluchiana, è di pesarsi nel partito, candidandosi in prima persona. Scontato, a meno che non decida la corsa in proprio, l’appoggio a Bonaccini di un altro sindaco, Matteo Ricci, primo cittadino di Pesaro. Ma dall’Appennino è pronto a scaldare i motori per il “collega” Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, altro profilo ex renziano doc. Resta enigmatica la posizione di Dario Nardella, che oscilla tra l’intenzione di scendere in campo in prima persona e quella di sostenere Bonaccini. Secondo gli ultimi rumors questa seconda opzione è in crescita, a patto di avere una visibilità all’interno del partito. Il dialogo è in corso, comunque.

Franceschini punta sull’ex eurodeputata, Zingaretti in avvicinamento

A sorpresa, in questo quadro, molti big scrutano invece le mosse della movimentista Schlein, che pure ha l’immagine di una lontanissima dal vecchio correntismo. Non è più un mistero che Dario Franceschini stia valutando il sostegno all’ex eurodeputata, mandando in avanscoperta la compagna Michela De Biase, per inserirla in una squadra principalmente femminile. Più scettico, ma senza troppe alternative, Andrea Orlando, che sognerebbe una corsa per sé, visto che la guida del Pd è per lui un sogno recondito. Il problema è che per realizzarlo servono voti che non ha. Allora meglio condizionare la corsa e provare a garantirsi il proprio orticello di potere nel cortile dem. Schlein è la candidata più a sinistra, quindi la preferibile, nonostante la sua storia sia lontana da quella dell’ex ministro del Lavoro. Un ragionamento simile vale anche per l’attuale vicesegretario, Giuseppe Provenzano. Le ambizioni personali devono cedere il passo al realismo: così anche lui è dato in avvicinamento alla galassia-Schlein. L’ex presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, poi, è spesso avvistato in Transaltantico a conversare con lei. Tra i due si sta formando un vero feeling, raccontano i beninformati.

Articolo Uno scommette su Elly, più per necessità che per convinzione

In mezzo al guado si trova Matteo Orfini, che in Parlamento interpreta l’anima più a sinistra del Pd, soprattutto su migranti e politiche economiche, spingendo molto sul capitolo della patrimoniale. Sono battaglie che lo avvicinano più a Schlein che a Bonaccini che però è un profilo più simile al suo. Anche i bersaniani di Articolo Uno, capitanati da Roberto Speranza, hanno avviato il cammino verso il sostegno a Schlein, più per necessità che per convinzione: Bonaccini viene visto come il Cavallo di Troia del renzismo, un incubo per chi ha lasciato il Pd ai tempi dell’ex rottamatore. Peraltro Pier Luigi Bersani e Vasco Errani, padri nobili di Articolo Uno, hanno avuto modo di conoscere Schlein durante la campagna elettorale per le Regionali, contribuendo alla lista Coraggiosa. Un modo, come fa notare qualcuno nel partito, per vendicarsi del “voltafaccia” di Bonaccini. Schlein interloquisce con tutti, ovviamente, sentendosi anche un po’ aliena nel carnaio politico romano. Ma la sua base è quella di sempre: le femministe ed ecologiste che l’hanno accompagnata nelle prime sfide, dall’ex deputata ambientalista, Rossella Muroni, alla consigliere regionale del Lazio, Marta Bonafoni. Ma anche un intellettuale di riferimento come Fabrizio Barca.