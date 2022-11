Segrate, coppia intossicata da caldaia difettosa: morto 21enne, grave un 24enne

Esalazioni mortali provenienti dalla caldaia difettosa: così a Segrate una coppia è stata intossicata senza accorgersi di nulla. I fatti si sono svolti in un residence a poca distanza dall’aeroporto di Linate. Le vittime sono Pietro Caputo e Francesco Mazzacane. La coppia viveva in una stanza all’interno del residence. Pietro, 21 anni, è morto per via delle esalazioni, mentre Francesco è ancora in gravi condizioni.

Segrate, coppia intossicata: per Pietro Caputo nulla da fare

All’arrivo dei sanitari, entrambi erano senza conoscenza. Il personale si è subito accorto che per Pietro non c’era più nulla da fare. Per Francesco, invece, è stato disposto immediatamente il trasporto al Pronto Soccorso del Fatebenefratelli. Il 24enne è arrivato incosciente e in codice rosso. La struttura è stata evacuata dalla squadra Nucleare biologico chimico radiologico dei vigili del fuoco, arrivata sul posto per verificare la presenza di esalazioni.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri della compagnia di San Donato Milanese. I militari hanno ascoltato le prime testimonianze. La causa dell’incidente sembra essere proprio la caldaia. I genitori del 24enne avevano chiamato il ragazzo e, non ricevendo risposta, avevano fatto scattare l’allarme. Un dipendente della struttura aveva bussato alla porta e, non ricevendo risposta dai ragazzi, aveva aperto la porta, scoprendo l’accaduto. Francesco aveva una convenzione con la struttura e lo scorso 3 novembre anche Pietro aveva deciso di abitare lì con lui. Anche i parenti di Pietro avevano tentato di contattarlo, inutilmente.

L’incidente dal gas di una caldaia difettosa

La procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e lesioni colpose. Infatti, è stata disposta anche l’autopsia. Nelle indagini si sta pensando anche ad accertare eventuali responsabilità da parte di chi aveva in gestione o era titolare della struttura.

Per ulteriori approfondimenti, sono state disposte anche delle iscrizioni nel registro degli indagati, anche a garanzia.