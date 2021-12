Sergio Mattarella concede la grazia a sette persone e ricorda l’importanza dei diritti umani

Giornata intensa per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, nel giorno dedicato ai diritti umani, ha concesso la grazia a sette persone condonando del tutto o parzialmente le pene per cui erano state condannate. Il potere di concedere la grazia è una facoltà che nell’ordinamento italiano appartiene al presidente della Repubblica, in base all’art. 87 della Costituzione. Dal suo insediamento nel febbraio del 2015, Mattarella ha firmato in tutto 33 provvedimenti di grazia per altrettante persone.

Mattarella: «La dignità umana è inviolabile»

E a proposito dei diritti umani il Capo dello Stato ha detto: «La Giornata commemora annualmente un evento di eccezionale rilevanza: l’adozione della Dichiarazione universale con la quale la comunità internazionale ha riconosciuto al massimo livello il carattere inviolabile della dignità umana e ha posto le basi per lo sviluppo, nel corso dei decenni successivi, di quel sistema di convenzioni internazionali che rafforza i meccanismi di tutela dei diritti umani».

Secondo Mattarella «Il persistere di diseguaglianze che abbracciano la sfera politica, economica e sociale contraddice il principio di equità e genera intollerabili discriminazioni».

E ancora: «La crisi pandemica, inoltre, ha ulteriormente ampliato i divari esistenti, esacerbando la condizione di coloro che si trovano in situazioni di maggiore vulnerabilità. Occorre oggi ribadire il carattere universale, inalienabile, indivisibile e interdipendente dei diritti umani, perche’ il loro godimento da parte di tutti e’ una condizione imprescindibile per uno sviluppo autenticamente sostenibile».

Mattarella ringrazia le imprese per il contributo alla ripresa

Mattarella, inoltre, nella giornata di oggi ha inviato un messaggio al presidente della Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa, Daniele Vaccarino ricordando quanto gli sforzi delle imprese determinino la velocità della ripresa italiana.

«Il nostro tessuto produttivo sta mostrando dinamismo e resilienza, dopo la fase di acuta difficoltà causata dalla pandemia; artigiani e piccole imprese, con impegno, sacrificio e determinazione, hanno fornito un contributo vitale alla tenuta sociale e al benessere collettivo. La Repubblica, dal canto suo, non ha lesinato sforzi a sostegno dei comparti colpiti e dell’occupazione».

«Ora» esorta il Capo dello Stato «è il momento di impegno per non vanificare gli sforzi fin qui profusi, per contenere la circolazione del virus e sostenere la fiducia, elemento determinante insieme a riforme e investimenti per assicurare le basi per una crescita duratura e diffusa».

Infine Mattarella ha ringraziato la comunità scientifica degli sforzi che sta realizzando per controllare la pandemia valorizzandone lavoro e risultati.