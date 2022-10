Seclì, ultraleggero precipita in una cava: pilota morto carbonizzato

Un ultraleggero precipita in una cava. Avviene nel Leccese, tra i paesi di Seclì e Aradeo. Il veivolo precipita nella cava dopo essere partito da una vicina masseria verso le ore 12:20 di oggi, 11 ottobre. A bordo solo il pilota, un 65enne. Ritrovato in contrada Temerano, non c’è stato nulla da fare.

Ultraleggero precipita, nulla da fare per il pilota

Stando a una prima ricostruzione, il 65enne è rimasto intrappolato nel veivolo mentre stava precipitando. Il mezzo è caduto su una cava, la cava Arcuti, dove si lavora all’estrazione della pietra. Il fatto ha causato un’immediata fiammata e i residui del veivolo si sono trasformati in una gabbia di fuoco. Giunti sul posto, Vigili del Fuoco, Carabinieri di Gallipoli e Aradeo e 118 hanno potuto solo constatare il decesso, dato che il cadavere era già carbonizzato.

Gli operatori intervenuti con ambulanza e medico non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Il velivolo è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, in quanto la procura di Lecce ne ha disposto una perizia per accertare le dinamiche dell’incidente.

Morto pilota di 65 anni

Il 65enne a bordo del mezzo leggero per il volo si chiamava Nicolaus Alexander Bhrst. Aveva 65 anni ed era di origini tedesche, ma era domiciliato a Supersano. Il cadavere carbonizzato è stato riconsegnato alla famiglia. L’uomo lavorava come manager ed era noto a tutti con il nome di Klaus. Dopo una lunga carriera, una volta andato in pensione aveva deciso di abitare nel Salento. Il mezzo non era stato preso in prestito.

Infatti, era stato acquistato e immatricolato proprio dal 65enne in Germania. Le autorità hanno ascoltato anche alcuni testimoni, che avrebbero visto il mezzo precipitare in direzione della cava verso le ore 13. Sul posto, all’arrivo dei soccorritori, era rimasto solo un cumulo di lamiere e il cadavere avvolto dalle fiamme.