Sébastien Jacques, l’ex tennista guarito dal tumore: «Attraverso l’Italia di corsa»

Sébastien Jacques ha deciso di viaggiare in maratona per l’Italia, percorrendo 47 maratone in 50 giorni, partendo da Como e arrivando a Santa Maria di Leuca. Un viaggio di duemila chilometri per molti una vera e propria impresa. Non per l’ex tennista canadese però, che ha dovuto subire un’operazione al cervello per rimuovere un tumore e ha viaggiato a piedi negli Stati Uniti, percorrendo 5.000 chilometri da Est a Ovest. Ora è pronto per la sua prossima avventura e per diffondere il suo messaggio di speranza.

La decisione di Sébastien Jacques che ha deciso di percorrere l’Italia

Sébastien Jacques ha deciso di viaggiare in Italia perché durante la sua «Grande Maratona» negli Stati Uniti incontrò un’influencer italiana, Giulia Valentina, che lo rilanciò sui social, rendendolo estremamente famoso nel nostro paese. Lo stesso ex tennista racconta: «Da quel momento gli italiani mi chiedono quando verrò a camminare nel vostro paese». Così, Jacques si è convinto e ha scelto un percorso molto particolare.

«Volevo percorrere il percorso più lungo possibile, da nord a sud. Per la maggior parte della mia avventura, seguirò il sentiero della Via Francigena» in questo modo ha spiegato il suo itinerario. Viaggerà da solo, come sempre, ma ha anche detto di avere moltissimi sostenitori: «Una cinquantina di famiglie si sono offerte per ospitarmi la notte».

Il passato dell’atleta e il suo scopo

Sébastien Jacques ha vissuto un passato molto difficile. Era un atleta promettente, un campione giovanile di tennis con un luminoso futuro. Poi la scoperta di avere un tumore al cervello. Lui stesso dice: «Sono passato dall’essere un atleta d’élite che si allena 5 ore al giorno a non poter più camminare». Un calvario che dura 4 anni con i medici che non lo rassicurano: «Mi dissero che dovevo rassegnarmi, per tutta la vita avrei potuto camminare non più di 15 minuti al giorno». Tuttavia, Jacques non si arrende, attraverso una raccolta fondi decide di ottenere le risorse che gli servono per farsi operare da un neurochirurgo che promette di risolvere il suo problema.

L’operazione è stata un successo e l’ex tennista ha mostrato la sua resilienza completando il percorso di riabilitazione con risultati sorprendenti. Oggi può camminare e correre normalmente, per questa ragione ha uno scopo ben preciso: «Il mio scopo è dare speranza alle persone che stanno passando momenti difficili della loro vita». Sébastien Jacques ha voluto anche dare un altro insegnamento a tutti coloro che lo seguono: «La mia esperienza mi ha insegnato che non dobbiamo aver paura a uscire dalla nostra zona di comfort. Dobbiamo accettare la possibilità di fallire, ma questo fa parte della vita che è una bellissima avventura fatti di alti e bassi. Siamo così fortunati ad essere vivi che dovremmo rendere ogni giorno il più bello di sempre».