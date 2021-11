Sebastiano Bianchi torna in campo: è festa per il Legnano Basket

Dopo la scomparsa di alcuni giorni e il ritrovamento con tanto di scuse, Sebastiano Bianchi è tornato in campo lo scorso weekend. Il cestista 29enne ha giocato 37 minuti nell’incontro tra la sua squadra, il Legnano Basket Knights, e il Vigevano, disputato sabato sera al Pala Borsani di Castellanza. Una vera festa per accogliere l’atleta, che è stato tra i suoi il più presene in campo ed è partito nel quintetto base. Tanti gli applausi, le stelle filanti e i cori per incitarlo, conditi da uno striscione che recitava «uno per tutti, tutti per Seba». Una sabato da incorniciare per Bianchi. Il suo Legnano si è imposto 69-58 e l’ala ha messo a segno 10 punti, con 7 rimbalzi e 4 assist.

Le storie su Instagram in cui ha chiesto scusa

Tre giorni lontano da casa, da un’amica per isolarsi. La paura della famiglia e degli amici, le ricerche in fondo al lago temendo il peggio. Sebastiano Bianchi è tornato a casa lo scorso 11 novembre e dopo qualche ora ha affidato alle storie di Instagram le sue personali spiegazioni e le sue scuse. «Chiedo scusa per il mio gesto e tutte le conseguenze che ha causato, l’intento non era quello di spaventare o creare panico e preoccupazione», aveva scritto. «Il mio scopo era l’opposto: da mesi ormai sono tornato a essere schiavo di pensieri negativi che credevo di aver lasciato alle spalle definitivamente, in un momento di profonda crisi non ho trovato via d’uscita se non quella di sparire, in silenzio, senza disturbare. Non sopportavo più che altri intravedessero questo enorme disagio in me e ne fossero appesantiti o che subissero la mia sofferenza. Ma non si può scappare da se stessi».

Un momento difficile che pare essersi lasciato alle spalle, anche grazie all’affetto ricevuto da famiglia, amici, compagni e tifosi. «Ho realizzato che ci sono tante persone disponibili ad aiutarmi e sostenermi», ha proseguito Bianchi. Il cestista ha poi concluso: «Nonostante il modo eccessivo di essere e di vivere, ho lasciato qualcosa di buono in voi come voi in me. Vi assicuro che ho sentito questo bene e ne sono sinceramente grato».