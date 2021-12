Sebastian Kurz lascia la politica: l’ex cancelliere austriaco dice addio

L’ex cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha detto addio alla politica «Non sono né un santo né un criminale» ha dichiarato in una breve conferenza stampa «Dimostrerò l’infondatezza delle accuse sollevate contro la mia persona, anche se dovrò aspettare anni». Kurz ha ripercorso la sua carriera, ammettendo di aver preso delle «decisioni sbagliate». «Ultimamente la fiamma dell’entusiasmo si è però abbassata», perché si è dovuto difendere da «accuse e insinuazioni», ha proseguito, lamentando di essersi sentito, assieme allo staff, a volte «la preda di una caccia».

Kurz dice addio alla politica

«Sostegno e rifiuto sono importanti in una democrazia liberale», ha precisato Kurz. «Ora vado a prendere mia moglie e mio figlio in ospedale», ha concluso l’ex cancelliere.

La nascita del figlio, offerte di lavoro migliori, ma soprattutto lo scandalo legato all’inchiesta sui sondaggi pilotati con i fondi pubblici hanno quindi convinto l’ex cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, a lasciare la politica.

Kurz ha infatti subito una frenata d’arresto in termini di credibilità e popolarità dopo essere stato travolto dalle polemiche successive all’inchiesta sui sondaggi pilotati pagati con fondi pubblici. Inchiesta che aveva portato alle sue dimissioni dal ruolo da cancelliere austriaco lo scorso ottobre.

Sebastian Kurz dice addio alla politica dopo l’inchiesta sui sondaggi

Il terremoto giudiziario e politico ai vertici dell’esecutivo austriaco era esploso il 6 ottobre, quando era stata diffusa la notizia delle indagini della Procura che coinvolgevano anche il capo del governo. Insieme a Kurz risultano indagati anche suoi stretti collaboratori. Da quanto emerso, il ministero delle Finanze dal 2016 aveva commissionato sondaggi che erano stati utili a Kurz – all’epoca ministro degli Esteri – nell’ascesa verso la cancelleria. L’ex capo del governo austriaco all’epoca non era ancora leader del partito e quindi non aveva a disposizione le casse dei conservatori, che erano ancora sotto il controllo di Reinhold Mitterlehner. Per questo, è l’accusa, attivò il ministero delle Finanze.

I pm nell’accusa sostenevano che i sondaggi e gli studi erano «motivati ​​esclusivamente da politica di partito e per l’avanzamento politico di Sebastian Kurz e del gruppo del suo più stretto confidente». Questi sondaggi, pubblicati sui media dei Fellner, avrebbero quindi aiutato Kurz a evidenziare il consenso nei suoi confronti e a screditare l’opera di Mitterlehner, per prendere in mano la Volkspartei.

Era stato lo stesso golden boy della politica austriaca a chiedere al presidente Alexander Van der Bellen di nominare Alexander Schallenberg, ministro degli Esteri dal 2019, al suo posto.

Sebastian Kurz: la folgorante parabola del golden boy austriaco

Kurz, tuttavia, era rimasto leader del partito popolare Oevp e capogruppo in Parlamento. La parabola di Kurz nel panorama politico austriaco ha rappresentato un’assoluta novità. Giovanissimo e dalla idee profondamente sovraniste e conservatici Kurz è stato nominato, a soli 27 anni, ministro degli Esteri. Con la svolta rigida nei confronti dell’immigrazione e con alcune prese di posizione di matrice nazionalista, Kurz era riuscito a strappare sempre più consensi, imponendosi nel panorama austriaco quale sorta di astro nascente. Dopo lo scandalo del cosiddetto Ibiza-gate, che coinvolse figure di spicco dell’altro partito di governo, Partito della Libertà, tra cui il vicecancelliere Heinz-Christian Strache, Kurz lasciò che l’inchiesta facesse il suo corso annunciando le elezioni anticipate ma subendo anche una clamorosa mozione di sfiducia. Kurz riuscì comunque in seguito a riconfermarsi cancelliere, ma in un governo di coalizione con i Verdi.